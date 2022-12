Le Festival de jazz & blues d’Edmundston se renouvelle en ajoutant un spectacle majeur

Dans un souci d’implanter quelque chose de nouveau à l’événement qui tiendra sa 27e édition en juin, les organisateurs du Festival de jazz & blues d’Edmundston ont ajouté un spectacle majeur pour lancer les festivités.

Le 15 juin, Gregory Charles et ses trois musiciens monteront sur la scène de la Salle Léo-Poulin à Edmundston pour y présenter un spectacle à saveur de jazz et de blues.

Cette prestation se veut un prélude au reste du festival qui se poursuivra comme à l’habitude sur la scène principale du parc Place de l’hôtel de ville les 16 et 17 juin.

Selon la présidente du comité organisateur, Michelle Daigle, des artistes d’un peu partout dans la région du Nord-Ouest, du Nouveau-Brunswick et de l’extérieur de la province se succèderont alors sur la scène située au centre-ville d’Edmundston.

Mme Daigle croit cependant que le festival se devait d’ajouter des nouveautés afin d’initier un peu plus grand nombre de gens à la musique jazz et au blues.

«On est très excités de ça et on a été à l’écoute de la population. Il y a des gens qui adorent le jazz et le blues, mais qui aiment peut-être un peu moins les spectacles à l’extérieur. Puisque notre mandat est de faire connaître les diverses versions du jazz et blues, on a décidé de se lancer dans ce mégaspectacle.»

Intitulé Amoureux du jazz et du blues, le spectacle de Gregory Charles sera fait sur mesure pour le festival.

«C’est un nouveau spectacle bâti spécialement pour le festival. Ce n’est pas un spectacle qu’il présente ailleurs. Ce sera un spectacle qui risque de se rattacher à l’historique du jazz et du blues», a expliqué Michelle Daigle.

Selon la présidente du Festival de jazz et blues, il était important pour le festival de continuer de se diversifier.

«Après 25 ans, tu veux commencer à ajouter des choses et faire des changements au cours des années. On est convaincu que la population va aimer.»

D’après Mme Daigle, le spectacle aurait pu être présenté en plein air, mais en raison des caprices potentiels de Dame nature, les organisateurs ne voulaient pas prendre de risques.

«On a vécu des difficultés l’an dernier en raison de la température alors on essaie de s’ajuster au niveau de nos plans B. On souhaite en avoir un pour l’année 2023 ou peut-être 2024, parce que l’on discute de plusieurs petits projets avec la municipalité (Edmundston).»

Les gens devront débourser 49$ pour assister au spectacle. Certains pourront toutefois choisir un forfait de 65$ qui inclut la prestation de Gregory Charles et l’accès aux deux autres jours du festival. Il y aura toutefois seulement 300 de ces laissez-passer qui seront en vente.

Le prix des laissez-passer réguliers pour assister aux spectacles extérieurs au centre-ville est de 30$. Au total, environ 750 billets seront vendus par l’entremise de la billetterie wowedmundston.ticketacces.net

Le spectacle servira aussi de collecte de fonds au profit du Festival de jazz et Blues d’Edmundston. La programmation complète sera dévoilée au cours des prochains mois.