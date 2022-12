Le N.-B. veut croire dans sa capacité à exporter du gaz

L’Allemagne a signé un accord d’importation de gaz naturel liquéfié avec le Qatar. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick veut toutefois croire encore en ses projets d’exploitation et d’exportation de gaz pour l’Europe.

Le Qatar a annoncé un accord d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Allemagne pendant 15 ans, à partir de 2026. Le pays du Golfe va fournir au pays européen jusqu’à deux millions de tonnes par an de carburant.

Celui-ci a besoin de nouvelles sources de GNL depuis la guerre en Ukraine, pour cesser de dépendre de la Russie. D’autres pays d’Europe affrontent le même défi.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, veut profiter de cette conjoncture. Il souhaite que des entreprises étendent l’exploitation du gaz de schiste dans la province, puis liquéfient cette matière première avant de l’exporter à partir de Saint-Jean.

L’entreprise Headwater Exploration (autrefois Corridor Ressources) possède déjà une trentaine de puits dans le gisement de Hiram Brooke, près de Sussex. Elle s’est intéressée au gisement de Frederick Brooke, situé dans le comté d’Albert.

La compagnie Repsol gère en outre un terminal de gaz naturel à Saint-Jean. Elle étudie l’intérêt de modifier son infrastructure pour pouvoir liquéfier du gaz naturel et l’exporter vers l’Europe.

Gros besoins allemands

Or, l’Allemagne comblera seulement 3% de ses besoins annuels avec les deux millions de tonnes de GNL qu’elle importera du Qatar. Le pays a importé de Russie environ 40 millions de tonnes par an de ce carburant, avant la tentative d’invasion de l’Ukraine.

«L’accord entre l’Allemagne et le Qatar ne répond pas aux besoins énergétiques de l’Allemagne, observe le chargé de communication du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie du Nouveau-Brunswick, Nick Brown. Notre gouvernement continue donc de travailler avec le gouvernement fédéral et l’Allemagne.»

Justin Trudeau a jeté le doute sur la profitabilité de l’exportation de GNL à partir de la côte est du pays vers l’Europe en août, pendant la visite du chancelier allemand, Olaf Scholz.

Le premier ministre du Canada a affirmé que les usines de liquéfaction se situent généralement près des importantes sources de gaz naturel de l’Ouest canadien, loin du Nouveau-Brunswick. Il a aussi rappelé sa volonté de lutter contre les changements climatiques, selon le Globe and Mail.

Mauvaise position néo-brunswickoise

«Les perspectives d’exportation du GNL à partir de l’Est canadien ne sont pas positives, même si les problèmes énergétiques sont très sévères en Europe», renchérit le professeur d’économie à l’Université d’Ottawa, Jean-Thomas Bernard.

Il estime que le volume de gaz naturel extrait du sous-sol des provinces de l’Atlantique et du Québec est trop faible pour justifier la construction d’une usine de liquéfaction. Il indique par exemple que 20% du GNL consommé en Ontario vient des États-Unis.

«Je ne pense pas qu’on va construire au Canada une usine de liquéfaction permettant l’exportation de gaz qui pourrait provenir des États-Unis, fait valoir M. Bernard. Les Américains en ont déjà et en construisent d’autres. Ils ont beaucoup d’avance sur nous à ce propos.»

Malgré tout, M. Trudeau a précisé que son gouvernement essayerait de réduire les contraintes réglementaires des entreprises qui tenteraient de vendre du GNL à l’Europe depuis l’Est canadien, selon le Globe and Mail.

Le président de l’association canadienne du gaz, Timothy Egan a déclaré dans le journal national que le plus grand obstacle à la construction d’infrastructures de GNL pour exporter du carburant à partir des provinces de l’Atlantique est l’incertitude réglementaire.

Obstacles politiques

Le Globe and Mail a souligné que les élus sont beaucoup plus francs dans leur soutien à des projets d’exploitation des énergies fossiles dans le sud des États-Unis.

«Au niveau des provinces canadiennes, ce soutien varie en fonction de la présence de ressources, remarque M. Bernard. À Terre-Neuve, en Saskatchewan et en Alberta, on est pour la production du pétrole. C’est différent dans les provinces qui n’en produisent pas.»

Il rappelle l’échec du projet d’oléoduc Énergie Est et celui du complexe de liquéfaction de gaz naturel Énergie Saguenay au Québec.

M. Higgs croit que TransCanada Energy pourrait apporter du gaz naturel de l’Ouest et des États-Unis au Nouveau-Brunswick, selon le Telegraph Journal. Cependant, l’entreprise devrait améliorer une portion d’un gazoduc traversant le Québec.

«Est-ce que le Québec approuverait des travaux? Il y a des défis ici et je peux comprendre que TransCanada soit réticent à s’engager à cause de ce à travers quoi ils sont passés avec Énergie Est», a déclaré le premier ministre.