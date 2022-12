Technicien médical d’urgence: une solution rapide à un besoin pressant

«Ce programme va nous permettre d’améliorer notre système ambulancier en ajoutant davantage de véhicules sur les routes.»

De passage à Campbellton vendredi, le ministre de la Santé, Bruce Fitch, s’est dit emballé par le nouveau programme technicien médical d’urgence (TMU), un microcertificat d’une durée de dix semaines offert à compter du 4 janvier au Collège communautaire de l’endroit.

Annoncée à l’automne, cette formation vise à former des techniciens dont la tâche première sera d’assister les travailleurs paramédicaux principalement lors de transferts de patients entre hôpitaux.

Ces futurs employés seront responsables de la conduite de l’ambulance, les paramédicaux demeurant à l’arrière en compagnie du patient.

«Dans la province, il y a 24 véhicules de transferts. En mettant un TMU dans l’ambulance, ça va libérer un travailleur paramédical qui pourra ainsi aller sur les appels 911. Car il y a un problème de main-d’œuvre d’ambulanciers dans la province», explique Luc Beaudoin, doyen associé en santé au CCNB-Campbellton.

La tâche des TMU ne se limitera toutefois pas à demeurer passifs derrière le volant. S’il n’y a plus d’ambulance disponible sur le territoire ou dans un secteur après le transfert, il se pourrait que ces techniciens soient appelés à prêter main-forte au chapitre des appels d’urgences réguliers. Afin d’être en mesure d’assister les paramédicaux dans cette tâche, les candidats recevront une formation qui leur permettra de prodiguer certains soins de base, comme prendre le pouls ou encore oxygéner un patient.

«Leur mandat premier n’est pas de répondre aux urgences, mais la réalité est qu’il pourrait être appelé à le faire s’ils sont disponibles. Il faut donc que le technicien puisse être capable de seconder l’ambulancier dans ses tâches», souligne M. Beaudoin, notant que le concept n’est pas nouveau en soi. Travailleur paramédical pendant 25 ans, il a lui-même commencé en tant que TMU.

D’ailleurs, cette formation sera reconnue (créditée) pour les étudiants qui souhaiteront poursuivre vers le programme de travailleurs paramédicaux.

Le programme offert à Campbellton compte 20 places. De ce nombre, douze ont déjà trouvé preneur. S’il y a toujours une demande au niveau provincial suite à cette première cohorte, une seconde ronde pourrait être offerte au printemps, cette fois à Bathurst.

PDG du CCNB, Pierre Zundel a visité les installations de ce programme vendredi. Selon lui, cette formation répondra à une demande aiguë et ponctuelle du système de santé qui subit une pression énorme en ce moment en raison du manque de manque de main-d’œuvre.

«C’est similaire à ce que nous avions fait avec notre formation de phlébotomie en partenariat avec le Réseau de santé Vitalité. La pénurie de main-d’œuvre est tellement forte que l’on doit trouver des façons d’accélérer l’accès au travail, de remplir les postes. L’objectif est de répondre rapidement à un besoin urgent», dit-il.

Dans un contexte inflationniste, il voit d’ailleurs cette formation comme étant une alternative séduisante pour ceux et celles qui ont la vocation d’ambulancier, mais sans le temps et les moyens de s’offrir une formation de 54 semaines.

«Ce n’est pas tout le monde qui peut se permettre de s’absenter un an et demi, voir deux ans. Dans ce cas-ci, où la formation est courte et que les frais sont payés, ça devient plus intéressant», souligne-t-il.

La formation de technicien médical se donnera d’ailleurs dans les mêmes locaux que celle de travailleur paramédicaux sans toutefois s’entrecroiser. Une formation similaire est également offerte en anglais à Moncton par le biais de Médavie.

Pour ce qui est des salaires, ceux-ci sont tout de même raisonnables, débutant aux environs de 24$/h. À noter qu’en raison de l’urgence du besoin, la formation et l’équipement sont défrayés par le gouvernement.