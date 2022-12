Situation critique aux urgences de Moncton et Sainte-Anne-de-Kent

En raison «d’un manque critique» de personnel infirmer à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent et d’un taux d’achalandage élevé au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, les urgence de ces deux hôpitaux fonctionneront à capacité «très réduite» jusqu’en fin de journée lundi.

Les services d’urgence de ces deux hôpitaux du Réseau de santé Vitalité demeurent toutefois ouverts et les patients avec les besoins les plus critiques seront priorisés. Les autres patients pourront s’attendre à des délais d’attente plus longs qu’à l’habitude.

«Pour les autres situations, voici les options : prendre rendez-vous avec leur médecin de famille ou leur infirmière praticienne, consulter leur pharmacien communautaire, se rendre à une clinique sans rendez-vous, communiquer avec le service Télé Soins (811) ou encore www.evisitnb.ca»