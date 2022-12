Changements en immersion française: le jeu en vaut-il la chandelle?

Le gouvernement défend son programme d’apprentissage du français parlé qui pourrait remplacer l’immersion française. De leur côté, ses détracteurs affirment qu’il s’agit simplement d’un nivellement vers le bas pour l’apprentissage du français langue seconde. Qui dit vrai?

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, affirme que les projets pilotes mis en place par 24 écoles au N.-B. permettent à davantage d’élèves d’apprendre un niveau intermédiaire de français parlé.

«Ça fonctionne très bien. Les résultats sont encourageants», assure-t-il en entrevue le 24 novembre.

Ces élèves apprennent dans des classes qui combinent les programmes d’immersion française et celles du programme dit «english prime», ou anglais principal, où l’apprentissage du français obtient moins de succès. Ces classes mélangées permettent à chaque élève d’avoir au moins un peu d’éducation en français.

«On est en train de créer un programme pour tous nos élèves qui va leur permettre d’apprendre le français pour s’assurer qu’ils ont au minimum un niveau d’apprentissage de conversation intermédiaire, disons», dit le ministre.

Selon Bill Hogan, certains éléments de ce projet pilote feront partie du nouveau modèle d’apprentissage qui remplacera l’immersion française, qui sera dévoilé en décembre, puis mis en place dans les écoles anglophones en septembre 2023.

Il s’agit d’une tentative de régler un problème bien présent dans le système d’éducation anglophone, qualifié de «streaming». En gros, les élèves plus doués à l’école font partie d’un programme d’immersion, et le reste des élèves, y compris ceux qui ont des difficultés sociales, émotionnelles ou des défis d’apprentissage, font plutôt partie du programme d’anglais principal.

«[Cela] crée des déséquilibres entre les classes, des problèmes de comportement et une pression accrue concernant les pratiques d’éducation inclusive», indique Danielle Elliot, directrice des communications du ministère.

Elle indique aussi que les programmes d’immersion ne sont pas disponibles partout dans la province, surtout en région rurale. En 2021-2022, 139 écoles anglophones offraient l’immersion française, et 66 ne l’offraient pas.

À Maplehurst

Le projet pilote mis à l’essai dans certaines écoles francophones est un compromis entre les deux programmes, et on ignore pour l’instant jusqu’à quel point le nouveau modèle d’apprentissage du ministre Hogan sera un calque de ce projet. Mais en attendant, cela ne fait pas l’affaire de tout le monde.

Natasha Robichaud, élève en septième année à l’école Maplehurst Middle School, est en immersion française depuis la troisième année. Elle affirme que ses classes comprennent maintenant des élèves qui ont commencé à apprendre le français en même temps qu’elle, d’autres qui ont commencé en cinquième année, et d’autres qui n’ont jamais appris le français auparavant. Les enseignants tentent donc de livrer la marchandise à un niveau auquel tout le monde peut comprendre.

«Ils commencent avec “je m’appelle, maman, papa”, des choses comme ça. Donc ceux qui ont commencé à apprendre en cinquième et en troisième année sont un peu laissés de côté et obtiennent des fiches de travail pour qu’ils puissent apprendre avec ceux qui n’ont jamais appris le français.»

Elle affirme que les enseignants donnent certains travaux d’un niveau plus avancé aux élèves forts en français, mais qu’ils sont d’un niveau universel et qu’ils ne sont pas toujours ajustés aux différents niveaux de français des élèves.

Sa mère, Christina Robichaud, affirme que c’est une bonne chose pour les élèves qui ne seraient habituellement pas exposés au français.

«Mais le côté négatif, c’est que nos enfants qui auraient normalement 70% de leurs classes exclusivement en français, avec des devoirs en français, des conversations en français, ça, ça ne se passe pas.»

Elle affirme que le programme a pour effet de «diminuer» les compétences en français pour des élèves comme Natasha.

Le ministre Bill Hogan n’est pas inquiété outre mesure par ces critiques provenant de l’école Maplehurst.

«De ce que j’ai compris, il y a 11 parents qui avaient des préoccupations dans une école de 700 élèves. J’accepte que ces parents ont des préoccupations, mais pour la majorité d’une école de 700 élèves, ils sont satisfaits de ce qu’on fait.»

Les données

Le ministère affirme que les problèmes créés par l’immersion française sont bien réels et sont appuyés par des données.

«Si l’on considère quatre cohortes d’élèves de 10e année de notre programme immersion précoce au cours de la dernière décennie, moins de 11 % ont atteint le niveau » avancé et plus » lors de leur entrevue de compétence orale», indique Danielle Elliott.

Susan Holt, chef du Parti libéral, a étudié en immersion française jusqu’en 9ème année, puis elle a pris quatre cours en français. Selon elle, ce n’était pas assez pour demeurer en immersion française, et elle est considérée comme un «échec» du programme même si elle peut parler et travailler en français. Elle remet donc en question les taux de réussite que le gouvernement pointe du doigt pour justifier sa réforme en immersion française.

«Je suis frustrée que le gouvernement essaie d’utiliser des données pour donner une image d’un programme qui n’a pas réussi, alors que ce n’est pas le cas.»

Megan Mitton, députée du Parti vert, est un peu dans le même bateau, et croit que les données présentées par le gouvernement sont trompeuses.

«Je n’ai pas fait le test de compétence orale pour évaluer mon français, alors à cause de ça, je suis un exemple qui n’a pas terminé l’immersion française, mais je parle français, et je peux lire et écrire en français.»

Les données sur lesquelles le gouvernement Higgs s’appuie pour justifier la réforme en immersion ont aussi été pointées du doigt par le ministre Daniel Allain, qui a dit relater les inquiétudes des résidents de sa circonscription.

«Il n’est pas évident que nous fonctionnons avec les meilleures informations disponibles – il y a un désaccord sur la validité des données que le gouvernement utilise pour justifier ses plans. Ce conflit doit être exploré plus en profondeur et résolu», a-t-il écrit dans une lettre au premier ministre.