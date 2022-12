Développer des parcs solaires au N.-B.: pas si facile que ça!

Le potentiel de l’énergie solaire commence à être exploité petit à petit au Nouveau-Brunswick, mais il comporte encore plusieurs défis selon Énergie NB.

Dernièrement, la députée provinciale de Madawaska-les-lacs-Edmundston, Francine Landry, a publié une photo d’un parc solaire qui a été prise dans les environs de Frenchville dans le Maine. Cette communauté, se trouvant le long de la frontière canado-américaine, n’est qu’à quelques kilomètres de la région du Haut-Madawaska.

Celle-ci s’est donc demandé pourquoi des projets du genre ne pouvaient pas voir le jour dans sa région qui est somme toute similaire à sa région voisine du Maine.

Même si elle a reconnu qu’elle n’en connaissait pas davantage sur ce sujet, elle estime que, comme bien d’autres juridictions, le Nouveau-Brunswick devrait avoir un plan global en ce qui a trait à l’énergie, incluant les sources alternatives d’énergie renouvelable.

L’énergie est pourtant l’une des sources d’énergie renouvelable utilisée au Nouveau-Brunswick.

Selon Énergie NB, il existe deux parcs solaires actuellement dans la province. Il y en a un, de taille modeste, à Sussex, mais le plus grand parc solaire de la province est actuellement en construction à Shédiac. Il s’agit d’une installation de 1,63 MW qui occupe environ 20 acres de terrain.

Il existe également 450 installations solaires au Nouveau-Brunswick, mais la plupart d’entre elles sont très petites par rapport au parc solaire de Shédiac.

Selon Marc Belliveau, directeur des communications chez Énergie NB, la grande majorité des installations sont des maisons, mais il y a également quelques bâtiments commerciaux, des écoles et des exploitations agricoles.

Une annonce de financement pour la réalisation d’un projet d’installation de panneaux solaires de plus de 8 millions$ a d’ailleurs été faite, cet été, à Edmundston. Ces panneaux, qui seront installés sur le toit du Centre Jean-Daigle, devraient produire l’équivalent de 1 MW d’énergie.

Selon M. Belliveau, Énergie NB a également contribué à la création de réseaux à consommation nette zéro dans les nouveaux bâtiments des services à l’enfance et à la famille de la Première Nation Natoaganeg et de la Première Nation Mi’kmaq Metepenagiag, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick.

Énergie NB aide aussi ses clients à explorer l’énergie solaire en proposant deux programmes: le programme de mesurage net et le programme de production intégrée.

Alors que le programme de mesurage net permet de compenser la consommation, le programme de production intégrée permet de recueillir la totalité de la production d’un projet et l’utilise sur le réseau de distribution.

Plus de 450 foyers ou entreprises du Nouveau-Brunswick sont connectés au réseau par le biais du programme de mesurage net.

Énergie NB dit également offrir des incitatifs par le biais de ses programmes d’efficacité énergétique pour soutenir l’installation d’options d’énergie solaire.

Malgré tout, la présence de grandes infrastructures de production d’énergie solaire demeure marginale.

Bien qu’il existe des avantages à utiliser ce type d’énergie – l’énergie solaire n’est pas polluante et n’émet aucun gaz à effet de serre après son installation; elle réduit la dépendance à l’égard du pétrole étranger et des combustibles fossiles; les parcs solaires ne demandent pratiquement aucun entretien; et les panneaux solaires ont une durée de vie de plus de 30 ans – il existe aussi certains inconvénients qui viennent ralentir son développement dans la province.

D’après Marc Belliveau, cela s’explique en partie par le fait qu’il n’existe tout simplement pas d’analyse de rentabilité suffisamment positive pour les propriétaires potentiels. Il ajoute que le retour sur l’investissement peut prendre du temps.

«À l’heure actuelle, même si les coûts de l’énergie solaire ont diminué au cours des dernières années, il est très difficile pour une entreprise ou une entité de construire un parc solaire à un coût concurrentiel par rapport à d’autres moyens moins coûteux pour Énergie NB de produire ou d’acheter de l’électricité.»

De plus, le porte-parole d’Énergie NB soutient qu’une installation comme un parc solaire nécessite beaucoup d’espace. La production d’énergie est inexistante la nuit et est peu présente par temps nuageux, d’où la nécessité d’un grand parc de batteries ou d’une alimentation de secours par le réseau. La production est aussi plus faible pendant les mois d’hiver.

Une question de potentiel

Selon Énergie NB, la quantité d’énergie qu’un système photovoltaïque (énergie produite par le rayonnement solaire) peut produire par an est aussi différente en fonction de l’intensité de la lumière qui atteint la surface de la Terre.

Ce potentiel photovoltaïque fait référence au potentiel de production d’énergie d’un panneau solaire photovoltaïque par rapport à sa puissance nominale. Bref, plus le potentiel est élevé, plus grande est la quantité d’énergie pouvant être produite.

Selon des informations de la Régie de l’énergie du Canada, en 2019, la production d’énergie solaire du Canada totalisait environ 2,9 GW et était surtout concentrée en Ontario.

Cependant, on ajoutait à l’époque que les grandes centrales solaires prévues en Alberta et en Saskatchewan devraient porter la capacité solaire installée du Canada à 3,6 GW d’ici 2022.

Selon la REC, les provinces des Prairies, qui profitent du plus fort ensoleillement annuel, possèdent le plus grand potentiel photovoltaïque. Les villes de la Saskatchewan figurent au premier rang à ce chapitre.

Elles sont suivies de celles du Manitoba, de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec.

«Si toutes les provinces et villes au Canada ont un potentiel photovoltaïque, celui-ci varie grandement. Le climat, la latitude et l’altitude sont autant d’éléments qui influent sur l’exposition aux rayons du soleil», peut-on lire sur la page web de la REC.

Alors que les provinces de l’Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan ont un potentiel photovoltaïque qui oscille entre 6,5 et 7 kilowattheures par mètre carré, au Nouveau-Brunswick, il se situe à 5,744 kilowattheures par mètre carré, selon les données de Ressources naturelles Canada.

Il s’agit toutefois du plus haut taux au Canada Atlantique, se rapprochant même du potentiel de la province voisine du Québec (5,826 kilowattheures par mètre carré) et de l’Ontario (5,985 kilowattheures par mètre carré).