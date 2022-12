Cannabis illégal et blanchiment d’argent: cinq personnes arrêtées

Des accusations ont été portées contre cinq personnes de Quispamsis à la suite d’une enquête sur le trafic de drogues menée dans cette localité et à Saint-Jean.

En juin 2021, le Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé de la GRC au Nouveau‑Brunswick a lancé une enquête sur la possession illégale de cannabis dans le but d’en faire la distribution.

Le 29 juin 2021, des policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de la rue Cloverdale, à Quispamsis, en lien avec cette enquête.

Pendant la perquisition, la police dit avoir saisi une importante quantité de cannabis, un certain nombre d’appareils électroniques et près de 115 000 $ en devises canadiennes. Après cette perquisition, la police a exécuté des mandats de perquisition dans deux magasins illégaux de cannabis à Saint-Jean.

Vendredi, un certain nombre d’accusations relatives au blanchiment d’argent, à la possession de produits de la criminalité et à des infractions à la Loi sur le cannabis ont été portées en cour provinciale à Saint-Jean contre les personnes suivantes: Kaywan Mezbani (29 ans), Amir Mezbani (58 ans), Maheen Mezbani (53 ans), Afsanneh Mezbani (30 ans) et Pegah Abdulah (37 ans). – AN