La magie du Sentier de Noël de Tracadie

Les gens de la région de Tracadie auront l’occasion de célébrer les Fêtes un peu avant tout le monde, samedi, lors de la 3e édition du Sentier de Noël.

Cette activité de plus en plus populaire comprend un parcours illuminé en forêt, une crèche vivante, de la musique et une collation entre amis.

L’événement a vu le jour en pleine pandémie, en 2020, dans le boisé situé derrière la communauté religieuse mixte de la Famille Myriam. L’idée de départ était de donner un peu d’espoir aux familles et d’animer un peu leurs célébrations de Noël.

«Nous avons tout préparé pour pouvoir accueillir 400 personnes», mentionne sœur Julie Bissonnette.

Des départs sont prévus toutes les demi-heures, question d’accueillir le plus de gens possible. Le parcours comprend quatre arrêts, qui donneront aux visiteurs la chance de rencontrer l’aubergiste, les bergers, puis les anges, avant de terminer le circuit à la crèche.

«Il y a une chorale qui est tout juste à côté de la crèche pour accueillir les gens. Nous avons aussi une surprise pour les enfants cette année, soit un chameau grandeur nature», mentionne soeur Bissonnette.

L’animal en question est animé par deux personnes et pourra offrir une petite balade aux plus jeunes.

«Les gens sont ensuite invités à entrer chez nous à travers un sentier lumineux. Il y a aura une collation, du chocolat chaud et de la musique. Des crèches et plusieurs objets seront également en vente, si les gens veulent faire des emplettes», ajoute-t-elle.

Plus de 50 bénévoles vont donner vie à ce sentier très particulier.

«Il y en a de tous les âges, car c’est un projet vécu avec les familles. C’est ce qui est beau à voir spécialement cette année, car nous avons plus d’enfants qui y participent et même des grands-parents», raconte sœur Julie Bissonnette.

Selon elle, la réaction des enfants vaut à elle seule le déplacement.

«On peut voir beaucoup d’émerveillement dans leurs yeux. En fait, c’est ça qui nous stimule à continuer. Plusieurs familles nous ont remerciés d’avoir organisé cette activité. Certains nous ont dit que c’était le plus beau Noël», avance-t-elle.

«Les gens nous disent aussi que ça prépare bien leur coeur pour la période de Noël. Autant les jeunes que les adultes, les gens sont émerveillés par la crèche vivante. On sent qu’on rejoint les gens jusque dans leur cœur. C’est pour ça que c’est une expérience qui reste avec eux.»

Cette activité s’inscrit dans la philosophie de la Famille Myriam.

«Notre mission est de travailler avec les familles, pour les familles. Nous avons plusieurs groupes pour aider les familles à cheminer et grandir dans leur foi, mais surtout d’être unis comme famille. On voit souvent des vrais petits miracles d’unité et de réconciliation.»

Le sentier sera ouvert de 14h à 21h et les gens intéressés doivent s’inscrire pour pouvoir y participer.