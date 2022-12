Déboisement de l’ancien champ de tir pour des bleuetières: «Les deux bras m’ont tombé»

La nouvelle d’un déboisement prochain, dans certaines parties de l’ancien champ de tir de Tracadie, n’est pas acclamée de tous.

Des citoyens, opposés à l’aménagement de bleuetières sur les terres du «camp militaire», n’en reviennent pas.

Le ministère de la Défense nationale prévoit déboiser 39 hectares de forêt (96 acres) en février 2023, conformément à une demande du gouvernement provincial, qui est le propriétaire des terres en question.

Serge Brideau, qui désapprouve le projet des bleuetières, a passé la journée de mercredi au téléphone. Il aurait échangé avec 26 personnes, selon les téléphones qu’il a faits.

L’une des conversations qu’il a eues en matinée lui a particulièrement déplu. Il a appris, du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, que le plan des bleuetières ira effectivement de l’avant.

«Les deux bras m’ont tombé!», s’est exclamé celui qui est aussi connu pour son implication au sein de la SANB, et qui fait carrière dans la musique (il est le chanteur du groupe les Hôtesses d’Hilaire).

Depuis deux ans, M. Brideau tâche de sensibiliser les parties impliquées, à commencer par la ministre Margaret Johnson, qui a accepté de visiter l’ancien champ de tir et les bleuetières du coin. M. Brideau peine à croire que tout ce travail ait été fait en vain.

«On a la COP15, à Montréal (la Conférence de l’ONU sur la biodiversité); on essaie de faire des avancées, et là, le gouvernement pousse un projet qui divise la population.»

«Il y a pression de la part de l’industrie et la ministre (de l’Agriculture) écoute. Les fonctionnaires sont pro-bleuets. Ils ont l’information qui vient du côté des bleuetières et celle-ci est bien véhiculée.»

Selon M. Brideau, le ministère mesure mal les conséquences d’un projet qui vise à remplacer 5000 acres de forêt par des terres vouées à la monoculture. Le penchant des fonctionnaires le laisse à court de mots.

«J’ai l’impression de parler avec des gens des années 1950 qui étaient en faveur du tabac.»

Un projet éco-touristique

Jeff Rousselle est l’auteur d’une pétition contre les bleuetières qui a réuni plus de 4000 signatures l’an dernier.

M. Rousselle voudrait plutôt voir les terres du champ de tir servir à un projet respectueux de l’environnement. Il a indiqué à l’Acadie Nouvelle qu’un projet éco-touristique aurait récemment été soumis par une coalition d’organismes locaux au gouvernement provincial, mais la réponse se ferait attendre.

«Mike Holland (le ministre des Ressources naturelles) et Margaret Johnson devraient parler avec la coalition. Il y a peut-être un manque de respect de leur part, parce qu’ils préparent un projet de bleuetières sans regarder au projet récréo-touristique.»

L’avenir n’est pas clair.

«On va faire valoir notre point de manière pacifique, mais on ne contrôle pas les gens. […]On se prépare à toute éventualité. On va entreprendre des démarches, mais on ne contrôle pas la population.»

Une question à débattre

Le maire de Tracadie, Denis Losier, a expliqué à l’Acadie Nouvelle, lors d’une entrevue téléphonique, que sa municipalité devra prendre position, considérant l’état de la situation.

«C’est certain que le camp militaire, c’est un dossier très chaud pour le conseil municipal», a-t-il admis.

«Cinq mille personnes (pétition) ont significativement exprimé leur mécontentement et la municipalité ne peut être insensible, a-t-il ajouté. C’est un tiers de la population (de Tracadie) qui est contre l’usage du camp militaire pour des bleuetières.»

En outre, M. Losier s’interroge sur les conséquences de cette industrie pour l’environnement.

«La culture du bleuet n’est pas bio. Elle implique du glyphosate et des pesticides.»

Toutefois le conseil municipal n’ayant aucune autorité sur l’ancien champ de tir, la province peut en faire ce qu’elle veut.

«On parle d’un terrain qui appartient à la Couronne; le gouvernement y a pleine juridiction.»

Le déboisement à venir du champ de tir a aussi été porté à l’attention de l’Assemblée législative, mercredi.

Le député du Parti vert, Kevin Arseneau a reproché à la ministre de l’Agriculture, dans une déclaration, de «pousser agressivement son agenda mal avisé de monoculture, coupes à blanc et d’agriculture industrielle dans l’ancien champ de tir de Tracadie, au profit des grandes corporations de l’extérieur.»