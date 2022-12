École primaire anglophone à Campbellton: le projet de nouveau approuvé par le gouvernement

«Après cinq ans d’attente, on va enfin de l’avant avec cette nouvelle école. C’est une excellente nouvelle.»

À quelques semaines à peine de la fin de son mandat, l’actuel maire de Campbellton, Ian Comeau, voit l’un des dossiers les plus controversés des dernières années dans sa communauté connaître un dénouement positif.

Mardi, le gouvernement provincial a dévoilé les grandes lignes de son budget en immobilisation pour le secteur de l’éducation. Un montant de 64,2 millions $ sera ainsi consacré aux travaux de planification, de conception et de construction pour huit écoles dans la province, y compris le travail préparatoire pour de nouvelles écoles anglophones à Saint-Jean, à Shediac Cape et à Campbellton.

Il faut dire que ce dernier projet n’est pas nouveau en soi.

En 2015, le Conseil d’éducation anglophone Nord recommandait la fermeture des trois écoles primaires anglophones du Restigouche-Centre (la Tide Head School, la Lord Beaverbrook School et la Campbellton Middle School) au profit d’un seul et même établissement maternelle-8e année.

Quelques années plus tôt, des projets similaires avaient eu lieu du côté francophone dans l’est et le centre du comté. Ils avaient mené aux fermetures de sept écoles primaires et à la construction de deux nouvelles, la Mosaïque du Nord à Balmoral et le Galion des Appalaches à Campbellton.

Évalué à l’époque aux environs de 23 millions $, le projet d’une nouvelle école primaire anglophone touche un peu moins de 500 élèves. Il a été approuvé par le gouvernement libéral en 2016 et le site a été sélectionné l’année suivante, en 2017. Toutefois, dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement conservateur a mis ce dernier sur la glace pour une période indéterminée. Après cinq ans d’attente, le purgatoire est enfin terminé.

«C’est vraiment une bonne nouvelle pour la région et surtout pour nos jeunes élèves anglophones qui étudient actuellement dans des bâtiments désuets qui ont pratiquement atteint leur durée de vie. Je pense notamment à l’école CMS qui date de 1925. On doit lever notre chapeau aux parents qui n’ont jamais perdu espoir dans ce projet. Nous aussi (le conseil), on y croyait et nous n’avons jamais cessé de militer pour que cette école voit le jour», souligne M. Comeau.

Celui-ci n’a toutefois pas plus d’informations en ce qui a trait à la suite des choses.

«Je ne connais pas l’échéancier que le gouvernement s’est fixé ni ce qu’il compte faire en 2023. Est-ce qu’on va refaire tout le travail de préparation, tous les plans? Je ne le sais pas, mais je m’attends à faire un suivi de ce dossier d’ici les prochains jours», indique M. Comeau, content de pouvoir terminer son mandat avec une si belle nouvelle pour sa communauté.

Selon le maire, le projet pourrait néanmoins prendre forme rapidement. C’est que la Ville avait déjà préparé le terrain dans cette éventualité.

La tuyauterie (eau et égout) est déjà sur place et prête pour les besoins du futur bâtiment. Un investissement de plus de 300 000$.

Député libéral de Campbellton-Dalhousie, Guy Arseneault Guy Arseneault salue également cette annonce. «J’ai eu de nombreuses réunions avec des représentants du gouvernement à ce sujet au fil des années afin de les convaincre que le besoin était urgent. On va enfin offrir aux élèves, aux parents et au personnel scolaire une école moderne bien méritée», dit-il.

À noter que l’école élémentaire de Tide Head a déjà fermé ses portes.