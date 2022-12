Hockey senior: Kevin Gagné s’amuse et domine dans son nouveau rôle d’attaquant

Désormais utilisé à l’attaque, Kevin Gagné s’amuse comme un gamin le matin de Noël dans le Circuit régional de hockey. La vedette des As de Saint-Basile se divertit tellement qu’il domine aisément la colonne des pointeurs avec pas moins de 31 points (11-20) en seulement huit matchs, ce qui se veut une moyenne de 3,9 points par rencontre.

Gagné, qui a l’honneur d’avoir été le premier Néo-Brunswickois à remporter le trophée Émile-Bouchard (meilleur défenseur) dans l’histoire de la LHJMQ (N.D.L.R. – Lukas Cormier a depuis mis la main sur le trophée à deux reprises), est lui-même un peu surpris de ses succès à l’attaque.

«Je n’avais pas vraiment d’attentes comme tel, dit-il. Tout ce que je veux, c’est m’amuser en compagnie de mes amis de jeunesse Jonathan Connely, David Carrier et Michael Guimond, avec qui j’ai joué mon hockey mineur. C’est également plaisant de jouer avec d’autres gars qui ont connu du succès à un bon niveau. Je pense à Casey Fox, Sébastien Bernier et Alex Lavoie, entre autres.»

Le trio qu’il compose avec Casey Fox (10-10=20) et Malcolm Arseneau (6-13=19) sème carrément la terreur dans le CRH. Ils occupent d’ailleurs les trois premières positions du classement des pointeurs.

«Je m’amuse vraiment beaucoup avec eux. Nous n’avions jamais joué ensemble avant, mais pour je ne sais quelle raison ç’a tout de suite cliqué. Nous nous complétons bien. Casey est incroyable pour un gars qui n’avait pas joué de hockey compétitif depuis quelques années», raconte Gagné.

Après cinq semaines d’activités, les As (8-1-1) occupent la tête du classement général, trois points de plus que le Dynamo de Kedgwick (6-1-2) qui a toutefois un match de plus à disputer. Le Thunder de River Valley (3-6-0) et les Draveurs du Bas-Madawaska (2-7-1) complètent le classement.

Kevin Gagné est d’avis que le classement ne rend pas vraiment justice à la parité qui existe dans le CRH. Plusieurs victoires sont chèrement acquises. Il cite en exemple le match de samedi dernier que les As ont finalement remporté en prolongation face aux Draveurs.

«Le niveau de jeu est aussi bon que la saison dernière, à la seule différence que les équipes ont maintenant plus de profondeur. La ligue compte sur quatre bons clubs qui peuvent gagner n’importe quand», mentionne-t-il.

«Ceci dit, je crois que les As ont tous les atouts pour se rendre loin cette saison», ajoute-t-il.

Les As reprennent l’action vendredi soir en accueillant les Draveurs. De leur côté, le Thunder visitera le Dynamo. Samedi, les As seront à River Valley pour se mesurer au Thunder, alors que les Draveurs sont les hôtes du Dynamo.

En bref… Kevin Gagné dit apprécier le fait qu’il puisse jouer contre Dean Ouellet. «Parce que Dean avait déjà terminé son séjour dans la LHJMQ quand je suis arrivé, nous n’avions jamais eu l’occasion de nous affronter. Nous en avions d’ailleurs souvent parlé dans le passé de notre envie de nous retrouver ensemble sur la patinoire. Dean, c’était quelqu’un que tous les gars de ma génération regardaient. C’est lui qui nous a donné l’envie et l’espoir de jouer à notre tour dans la LHJMQ. Il est blessé actuellement, mais j’espère qu’il sera bientôt de retour avec les Draveurs. C’est vraiment plaisant de jouer contre lui», affirme Gagné… Kevin Gagné ne dirait pas non à une carrière d’entraîneur, voire même travailler pour une agence de joueurs. «C’est quelque chose qui m’intéresse, avoue-t-il. Actuellement, j’ai encore du plaisir à jouer au hockey, mais je prends ça une saison à la fois. J’aimerais toutefois rester dans le hockey en explorant d’autres avenues», indique-t-il…