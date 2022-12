Des tonnes de légumes remis aux moins nantis grâce au jardin des détenus

Plus de 7000 livres de fruits et de légumes en provenance du jardin du Centre correctionnel régional du Madawaska (CCRM) ont été donnés à la banque alimentaire d’Edmundston en 2022.

Depuis 2018, des détenus travaillent dans ce jardin qui a pris de l’expansion au fil des ans.

Au cours des quatre dernières années, le jardin du centre correctionnel a permis d’envoyer plus de 22 700 livres de fruits et de légumes à l’Atelier R.A.D.O.

-2019: 5952 lb

-2020: 4641 lb

-2021: 5034 lb

-2022: 7095 lb

Le type d’aliment récolté varie d’une année à l’autre, mais la tomate demeure l’un des plus populaires. En 2022, les tomates (2578 livres) et les fèves (2436 livres) ont représenté 70% des aliments envoyés à la banque alimentaire.

Plus de 500 livres de cette récolte ont également été utilisés dans la cuisine du CCRM.

Comme le souligne le directeur général de l’Atelier R.A.D.O., Yves Sévigny, ce qui a commencé par un petit partenariat entre la banque alimentaire et le centre correctionnel situé à Saint-Hilaire, dans le Haut-Madawaska, en 2018, est devenu un important projet communautaire dans lequel divers partenaires, comme le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, se sont greffés.

Pour M. Sévigny, toutes les formes d’aide sont précieuses dans un contexte où il est plus dispendieux d’acheter de la nourriture et, surtout, des aliments frais. Avec une clientèle record de plus de 1000 personnes cette année, cette offre en fruits et légumes est plus importante que jamais.

«Quand on parle de saine alimentation, on ne veut pas seulement que les gens mangent du Chef Boyardee et du Kraft Dinner. Ça peut dépanner, mais il faut aussi avoir des fruits et légumes frais. Malheureusement, c’est ça qui coûte cher.»

Habituellement, la banque alimentaire commence à recevoir ses premiers aliments du centre correctionnel en juin ou juillet. Cela se poursuit jusqu’à la fin des récoltes.

«Ça dépend toujours de ce que l’on reçoit, mais on donne nos aliments dans nos boîtes de nourriture hebdomadaires. On va aussi conserver des aliments et les congeler pour en faire autre chose. On utilise d’ailleurs encore des tomates que nous avons reçues pour faire de la sauce.»

Des détenus qui développent des compétences essentielles

Dès le début du mois de juin, l’enseignant du programme Compétences essentielles au travail du CCNB, Marc Coulombe, a accueilli chaque avant-midi une douzaine de participants dans une classe au CCRM, où il leur a enseigné les notions fondamentales du jardinage maraîcher.

Les après-midis, le groupe se rendait au jardin afin de mettre en pratique les connaissances acquises en salle de classe.

«En 27 années d’enseignement, c’est probablement le projet le plus enrichissant que j’ai vécu. C’est impressionnant de voir le progrès des participants et de les voir emportés par le fait qu’ils redonnent à la communauté», a affirmé M. Coulombe dans un communiqué.

Le surintendant du Centre correctionnel régional de Madawaska, Éric Blanchette, a développé le programme de jardinage il y a quatre ans.

Il s’est réjoui que le programme ait pris de l’expansion au fil des années, alors que le centre correctionnel compte maintenant deux jardins s’étendant sur une acre. Actuellement, de 4 à 12 détenus participent au programme.

Selon M. Blanchette, ce programme est bénéfique pour les détenus, car il leur permet d’acquérir des compétences essentielles au travail, de maximiser leur réussite dans leur réinsertion sociale et de leur donner un sentiment d’accomplissement et de joie de redonner à la communauté.

«Les connaissances et l’expérience acquises au cours du programme ont permis à certains détenus d’aménager un jardin chez eux après leur libération», a ajouté Éric Blanchette.

Selon sa surintendante adjointe, Parise Ouellet, ce projet permet aux détenus qui y participent de ne pas perdre contact avec le monde extérieur.

«Le jardin représente une réalité saine qui s’oppose à celle d’être enfermé durant toute la journée.»

En raison des résultats positifs de ce projet, le développement d’un projet semblable au Centre correctionnel régional de Saint-Jean fait l’objet de discussions.