Le nombre de cas de grippe monte en flèche au N.-B.

«Les infections virales sont parties en peur!» Voici une déclaration du Dr John Tobin, directeur du secteur de médecine familiale au Nord-Ouest, qui résume bien l’activité grippale au N.-B. depuis les dernières semaines.

Selon les plus récentes données sur la grippe au N.-B. – dévoilées le 26 novembre -, quelque 975 cas ont été signalés depuis le début de la saison grippale (celle-ci commence généralement à la fin août/début septembre).

Cependant, plus de la moitié de ces cas (513) a été répertoriée dans la seule semaine du 20 au 26 novembre.

Les 14 décès en lien avec la grippe depuis le début de la saison ont été enregistrés à compter du 16 octobre. Il y en a eu 10 au cours de la période du 13 au 26 novembre.

De plus, la majorité des 218 hospitalisations annoncées en date du 26 novembre s’est produite à partir de la mi-octobre.

D’après le plus récent rapport, le taux de consultation en lien avec la grippe est d’ailleurs plus élevé que celui prévu en cette période de l’année.

La Santé publique du Nouveau-Brunswick note aussi 62 éclosions dans des écoles et une dans un foyer de soins en date du 26 novembre.

Selon les données les plus récentes de l’Agence de la santé publique du Canada pour le Nouveau-Brunswick, on indique que l’activité grippale demeure localisée dans les zones de santé 1 (Moncton et Sud-Est), 2 (Saint-Jean et région Fundy), 3 (Fredericton et région de la vallée), 4 (Madawaska et Nord-Ouest) et 7 (Miramichi et ses environs).

Une activité grippale est localisée lorsqu’il y a une augmentation du syndrome grippal avec détection de l’influenza confirmée en laboratoire avec présence d’éclosions dans des écoles, hôpitaux, établissements résidentiels ou d’autres types d’institutions survenant dans moins de 50% de la région surveillée.

Elle est considérée comme sporadique – signalements sporadiques du syndrome grippal et détection de l’influenza confirmée en laboratoire avec aucune éclosion détectée à l’intérieur de la région de surveillance – dans les zones 5 (Restigouche) et 6 (Bathurst et Péninsule acadienne).

Les données les plus récentes de l’agence fédérale montrent également que les enfants de moins de cinq ans sont toujours ceux qui sont les plus hospitalisés en raison de la grippe, non loin devant les personnes de 65 ans et plus.

Au Canada, 23 294 détections de la grippe ont été signalées du 28 août au 26 novembre, dont plus de 8200 au cours de la semaine du 20 au 26 novembre.

Le spécialiste des maladies infectieuses de l’Hôpital général de Toronto, Dr Isaac Bogoch, a indiqué à La Presse Canadienne que le pays vivait une tempête quelque peu parfaite avec une forte saison de grippe qui a commencé tôt et qui s’est élevée rapidement.

«Nous avons une couverture inférieure à la moyenne du vaccin antigrippal. Et nous avons un système de soins de santé qui est poussé à sa limite», a-t-il ajouté.

Le médecin prévoit que les infections grippales chez les adultes continueront probablement d’augmenter, rappelant que la saison grippale culmine normalement en janvier, que les cas diminuent jusqu’en février, puis s’éteignent à la fin de l’hiver.

Comme il l’a fait souvent au cours de la pandémie de COVID-19, le Dr John Tobin essaie, pour sa part, d’informer le plus possible la population sans trop attiser un sentiment de crainte chez eux.

«Les gens peuvent être inquiets de la situation, mais je veux leur dire ce qui se passe. Oui, c’est une période difficile, mais on travaille pour rester à la surface.»

Selon lui, trois virus causent des maux de tête à la population et aux travailleurs de la santé, soit l’influenza, le virus respiratoire syncytial et la COVID-19.

Le médecin a tout de même essayé d’afficher un peu d’optimisme en affirmant que le pic de cas de grippe plus précoce cette année pourrait peut-être se traduire en moins de cas lors des grandes célébrations de la période des Fêtes.

«Je ne dis pas que c’est ce qui va se produire, car on pourrait fort bien voir le contraire, mais on peut se croiser les doigts en espérant que les gens soient moins malades à ce moment-là.»

Fort achalandage dans les hôpitaux

Dans son rapport de la COVID-19 du 6 décembre, le Réseau de santé Vitalité a dévoilé que le taux d’occupation total dans l’ensemble des hôpitaux du réseau est de 104%. Il y a 21 hospitalisations en lien avec la COVID-19.

De plus, 52 employés ont été retirés du travail en raison d’un test positif.

Selon le vice-président à l’Expérience employé de Vitalité, Frédéric Finn, le réseau a aussi noté une augmentation du nombre de travailleurs de la santé atteints par l’influenza au cours des dernières semaines.

Selon lui, Vitalité met tout en œuvre afin de limiter la propagation des infections respiratoires virales au sein de son personnel, y compris le port du masque, la désinfection des mains et la distanciation physique.

Vitalité encourage tous ses travailleurs de la santé à être à jour en matière de vaccination contre la COVID-19 et à se faire vacciner contre l’influenza.

Le réseau effectuera bientôt le dépistage de l’influenza auprès de ses travailleurs de la santé, ce qui lui permettra d’avoir un portrait plus juste de la situation et d’ajuster ses stratégies en conséquence

Outre l’Hôpital régional d’Edmundston (97%) et l’Hôpital régional de Campbellton (92%), tous les autres établissements hospitaliers ont un taux d’occupation de 100% ou plus.

L’Hôpital Stella-Maris-de-Kent affiche le plus haut taux d’occupation à 145%. L’Hôpital général de Grand-Sault a, quant à lui, un taux d’occupation des lits de 120%.

Selon le Dr Tobin, même un taux d’occupation en dessous du 100% ne signifie pas que l’hôpital n’est pas occupé à sa pleine capacité.

«Ce n’est pas nécessairement le tableau exact. À Edmundston, par exemple, on a un secteur qui est fermé. Officieusement, il y a des lits qui sont fermés, mais ce n’est pas officiel. Ils comptent encore dans le taux d’occupation. C’est donc un peu plus, en raison des patients qui sont en admission à l’urgence. À partir de 95%, on peut considérer l’hôpital comme étant plein.»

Il raconte que des patients hospitalisés doivent demeurer sur les civières à l’urgence, bloquant les places pour évaluer les patients d’urgence, et moins de personnel pour les soigner.

L’hôpital a même commencé à regrouper les patients atteints de l’influenza pour conserver les chambres d’isolation.

«Tout le monde travaille pour désengorger les urgences.»

Le Dr John Tobin, les gens qui fréquentent l’urgence de l’Hôpital régional d’Edmundston devront tout de même s’armer de patience en raison du temps d’attente qui peut être très long.

«Il n’y a pratiquement pas de places pour avoir des patients malades parce qu’elles sont utilisées par des gens qui sont hospitalisés ou en observation. Le personnel fait tout ce qu’il peut pour voir les patients urgents, mais même ces patients doivent attendre.»

Les conseils habituels

À l’instar de ce qui a été répété à maintes reprises au cours des deux dernières années, il existe des façons, selon le Dr Tobin, de réduire ses chances d’attraper la grippe.

La vaccination est l’une des solutions avec le lavage des mains, le port du masque et la distanciation physique.

«Ça reste des virus respiratoires et ils se propagent par gouttelettes dans l’air. Il est évident que le virus de la COVID-19 demeure le plus contagieux, mais on voit que la souche d’influenza que l’on a actuellement est plus contagieuse que l’influenza ordinaire.»