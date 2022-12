Moncton: un projet d’immeuble de neuf étages qui progresse au centre-ville

Le conseil municipal de Moncton a accepté en première lecture la construction d’un immeuble de neuf étages à l’intersection de la rue Main et du boulevard Vaughan Harvey, à la limite du centre-ville.

La Ville de Moncton continue à dynamiser l’ouest de son centre-ville. À l’unanimité, son conseil municipal a approuvé en première lecture la modification d’un arrêté de zonage. Son but est de permettre la construction d’un immeuble au carrefour de la rue Main et du boulevard Vaughan Harvey, près du supermarché Sobey’s et d’un restaurant Tide & Boar.

«Cette intersection a connu une revitalisation constante au cours des dernières années, principalement en raison du développement du Village urbain Junction, note l’administration de Moncton. Pour une zone qui était autrefois un dépôt industriel et ferroviaire, beaucoup d’investissements ont été faits pour créer un endroit vibrant et accueillant pour les piétons.»

Les urbanistes de la Ville soulignent que des constructions hautes, apportant de la densité, sont souhaitables dans ce quartier, à proximité des transports en commun, des emplois et des commodités. Ils soutiennent donc avec enthousiasme les plans du promoteur 717035 NB Inc, représenté par Chad Blakney.

L’édifice que celui-ci propose comportera 150 unités de logement (des appartements d’une, deux et trois chambres), réparties dans neuf étages. Il devrait également abriter des commerces, des restaurants, des cafés et un espace commun (avec une salle de sport et des bureaux, par exemple) au rez-de-chaussée. Il y aura enfin 166 places de stationnement au sous-sol et 39 autres en extérieur.

Le projet inclura au moins 15 logements abordables (coûtant moins de 30% du revenu avant impôt d’un ménage). Il prévoit également des réductions d’émissions de gaz à effet de serre de 25% supérieures à celles imposées par le code national du bâtiment (grâce à des panneaux solaires sur le toit, un haut niveau d’isolation, des fenêtres étanches et un éclairage DEL, par exemple). Il mettra enfin à disposition des bornes de recharge pour véhicules électriques.

«Je voudrais dire bravo, c’est exactement ce qu’était notre vision il y a des années pour la revitalisation de notre centre-ville: ce type de densité et de dynamisme. J’adore les logements abordables, j’adore l’efficacité énergétique», s’est enthousiasmée la mairesse, Dawn Arnold, en juin.

Ce mois-là, le promoteur a présenté pour la première fois son projet au conseil municipal, afin d’acquérir le terrain nécessaire, possédé par la Ville. Les élus ont approuvé cette offre à l’unanimité, la seule d’un processus de demande lancé par leur administration.

Sur l’emplacement du projet immobilier, se trouvent actuellement des panneaux publicitaires, des maisons vides et un espace vert. Ce dernier pourrait devenir, en partie, un mini-parc urbain.