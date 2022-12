Pénurie d’analgésiques: des pharmaciens cachent et limitent les bouteilles 

Des propriétaires de pharmacies ont adopté de nouvelles stratégies afin d’atténuer les effets de la pénurie d’analgésiques pour enfants qui a frappé les quatre coins du Canada au cours des derniers mois.

Le Nouveau-Brunswick fait évidemment partie de ce lot. Dans un contexte d’augmentation constante des virus respiratoires et des cas de grippe, les parents qui souhaitent se procurer de l’acétaminophène ou de l’ibuprofène pour réduire la fièvre et les douleurs de leurs enfants arrivent souvent devant des tablettes vides.

Des pharmaciens, comme Éric Lee, propriétaire de la pharmacie Familiprix située dans le Haut-Madawaska, ont tenté de prévoir le coup avant que la saison de la grippe ne commence à faire des siennes.

«On a une pharmacienne ici qui a été très prévoyante. Elle m’a proposé de les mettre (analgésiques pour enfants) en arrière du comptoir à prescription pour garder un contrôle là-dessus.»

«On savait que la période de la grippe allait être devancée cette année. C’est un peu pour ça que l’on a des pénuries, car les compagnies pharmaceutiques ne semblent pas avoir trop prévu ça.»

Selon M. Lee, l’idée est de limiter l’achat d’analgésique à une bouteille par client.

«Notre gros problème est que nous avions beaucoup de gens de l’extérieur de notre communauté qui avaient su qu’on en avait et qui venaient ici pour acheter trois ou quatre bouteilles. On leur disait non, car il fallait quand même servir notre communauté aussi.»

Depuis que cette stratégie a été adoptée à la fin du mois de septembre, la pharmacie n’a jamais manqué de Tylenol ni de Advil, et ce, même si l’approvisionnement est plus faible.

Shelita Dattani, vice-présidente des affaires pharmaceutiques à l’Association canadienne des pharmacies de quartier, a aussi confirmé à la Presse canadienne que plusieurs pharmaciens au Canada imposent cette limite d’achat par personne.

En l’absence des médicaments habituels, Éric Lee confirme qu’il existe des alternatives. Les enfants plus âgés peuvent prendre des comprimés, alors que pour les plus jeunes, il existe aussi le suppositoire.

«C’est sûr que c’est moins plaisant, mais ça fonctionne très bien.»

Selon M. Lee, les pharmaciens avaient aussi obtenu l’autorisation de concocter des préparations magistrales de façon temporaire dans le cas d’une pénurie plus grave.

«On aurait pu le faire, mais on n’a jamais eu besoin de le faire. À un moment donné, en situation de crise, il faut faire du mieux que tu peux avec les ressources que tu as.»

Notons que les pharmacies ont aussi été approvisionnées en analgésiques en provenance des États-Unis. Importés par le gouvernement canadien, ces produits ont été livrés aux pharmacies par l’entremise des grandes bannières du pays.

«Notre fournisseur principal, Familiprix, nous en a envoyé, mais on a juste le droit d’en commander trois bouteilles par livraison. On a quatre livraisons par semaine», a expliqué Éric Lee.

Même si cela était bien accueilli par les pharmaciens, quelques défis ont accompagné l’arrivée de ces médicaments en provenance des États-Unis, principalement dans les régions francophones.

«Les étiquettes étaient seulement en anglais alors il faut donner une brochure en français chaque fois. Donc, on fait la police du Tylenol, on doit traduire des étiquettes, etc. Les gens ne le réalisent pas, mais on doit travailler pas mal plus fort.»

Selon La Presse Canadienne, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a annoncé vendredi que le million d’unités d’analgésiques pour enfants attendus de l’étranger commencent à arriver en pharmacies, et que 500 000 unités supplémentaires avaient été commandées et devraient arriver au cours des prochaines semaines.

Le ministre Duclos a aussi indiqué qu’une autre livraison d’analgésiques pédiatriques en provenance d’Australie est aussi acheminée vers les hôpitaux, et que la production nationale d’analgésiques pédiatriques avait augmenté.

M. Duclos a dit prévoir qu’au cours de la semaine, la disponibilité sera assez visible sur les tablettes des pharmacies à travers tout le pays.

L’Association des pharmaciens du Canada a confirmé à La Presse Canadienne que les nouvelles livraisons avaient commencé à arriver et elle s’attend à ce que les produits soient sur les tablettes des pharmacies prochainement.

Le Dr John Tobin, directeur du secteur de médecine familiale dans la zone de santé du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, n’a pas caché sa perplexité par rapport à cette situation.

«J’ai de la misère à comprendre pourquoi, au Canada, on n’est pas capable de produire du Tylenol ou du Advil en quantité suffisante. Je peux le comprendre plus facilement pour certains antibiotiques, car c’est moins courant que du Tylenol ou de l’Advil. C’est une situation vraiment bizarre.»

Pour sa part, Éric Lee estime que le problème ne s’arrête pas qu’aux produits pour enfants. Il existe aussi une pénurie de sirops pour la toux destinés aux adultes.

«Je n’ai jamais vu des tablettes de sirop pour adultes aussi vides dans toute ma carrière.»

Comme les gens doivent chercher des alternatives, les pharmaciens doivent donc laisser leurs tâches habituelles afin de donner des conseils pour des produits disponibles sur les tablettes.

«Les prescriptions continuent quand même, mais on est souvent obligés de faire des consultations supplémentaires pour trouver des recettes différentes que les sirops habituels. Dans bien des cas, ils viennent nous voir pour un sirop quand on sait très bien qu’un bon nombre d’entre eux devront retourner à l’hôpital pour avoir une prescription.»