Se faire opérer par un robot au CHU Dumont

Le bloc opératoire du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont (CHU Dumont) sera bientôt en mesure d’effectuer des opérations à la fine pointe de la technologie grâce à l’acquisition d’un robot chirurgical.

Si tout va bien, les premières interventions chirurgicales effectuées grâce à l’appareil auront lieu en janvier.

L’acquisition de ce robot, rendu possible en grande partie grâce aux activités de la Fondation CHU Dumont, devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines.

D’après Dre Jocelyne Hébert, directrice médicale pour le Réseau de santé Vitalité, le robot chirurgical servira lors d’interventions liées au traitement du cancer et permettra d’en réduire les risques.

Les bras articulés de l’appareil permettent notamment d’atteindre, de manière minimalement invasive, des tumeurs situées profondément dans le bassin de patients atteints de diverses formes de cancer (prostate, rectum, utérus et ovaires), chose qui est aujourd’hui impossible avec les techniques de chirurgie traditionnelles.

«Le robot est plus précis et fait en sorte qu’il y a moins de complications, moins de saignements et moins de douleur après l’intervention, ce qui réduit le temps d’hospitalisation du patient à la suite de l’intervention chirurgicale», dit Dre Hébert.

Cela devrait permettre des gains en efficacité, un avantage non négligeable alors que le réseau hospitalier du Nouveau-Brunswick est confronté à une grave pénurie de personnel, ajoute-t-elle.

«Tout ce que l’on peut faire comme procédure qui est moins invasive et qui nécessite une moins longue hospitalisation contribue à désengorger les urgences», avance Dre Hébert.

Dans un premier temps, le robot sera utilisé pour les interventions chirurgicales en urologie (cancer de la prostate) et en gynécologie (cancers de l’utérus et des ovaires). D’autres spécialités s’ajouteront par la suite, notamment pour les interventions afin de traiter les cancers du rectum ou du poumon.

D’après Dre Jocelyne Hébert, le nouvel outil contribuera aux efforts de recrutement du Réseau de santé Vitalité.

«C’est important d’offrir de la chirurgie robotique au Nouveau-Brunswick puisque ce sont des appareils qui vont nous permettre d’attirer et de retenir des spécialistes», dit la gestionnaire.

Des années de travail

Le nouveau robot du CHU Dumont sera le deuxième de la province. L’Hôpital régional de Saint-Jean a récemment fait l’acquisition du premier.

D’après la Fondation CHU Dumont, la dernière édition de la campagne de l’Arbre de l’espoir – qui a permis de recueillir 1 million $ – permettra d’investir un montant significatif dans l’achat de l’appareil d’une valeur de plusieurs millions de dollars.

Les prochains efforts de la Fondation seront donc orientés vers l’acquisition de cette nouvelle pièce d’équipement, ce qui nécessitera le soutien de nombreux partenaires, notamment l’appui du Réseau de santé Vitalité.

«Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un soutien inconditionnel de la part de nos donateurs, mais également de nos partenaires, qui ont à cœur le mieux-être des Néo-Brunswickois», souligne Sébastien Dupuis, président du conseil d’administration de la Fondation.

«Avec l’acquisition du robot chirurgical, nous souhaitons démontrer notre engagement continu à mener les actions nécessaires pour faire rayonner le CHU Dumont comme le centre d’excellence qu’il est.»