Carte électorale fédérale: les francophones du N.-B. gardent leur poids politique

La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Nouveau-Brunswick a remis son rapport à la Chambre des communes. Elle suggère un maintien des circonscriptions établies, au grand plaisir de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

Le Nouveau-Brunswick devrait en compter trois principalement francophones (Acadie—Bathurst, Beauséjour et Madawaska—Restigouche), une bilingue (Moncton—Dieppe) et six principalement anglophones (Fredericton—Oromocto, Fundy Royal, Miramichi—Grand Lake, Saint John—Kennebecasis, Saint John—St. Croix et Tobique—Mactaquac).

La Commission a réaffirmé les limites de toutes les circonscriptions telles qu’elle les a proposées en juin, à part quelques modifications décidées à la suite de consultations.

Changements mineurs

Les juges Lucie A. LaVigne et Thomas Riordon ainsi que le professeur retraité de science politique à l’Université du Nouveau-Brunswick, Condé Grondin, pensent que la collectivité majoritairement anglophone de Four Falls doit quitter la circonscription proposée de Madawaska—Restigouche pour intégrer la circonscription révisée de Tobique—Mactaquac.

La nouvelle circonscription francophone du Nord-Ouest devrait toutefois s’agrandir, grâce à l’ajout dans ses frontières de la paroisse et de la ville de Grand-Sault, de la paroisse et du village de Drummond, ainsi que de la collectivité rurale de Saint-André.

Les commissaires ont approuvé la demande de transfert de la petite partie de Tracadie située dans la circonscription actuelle de Miramichi—Grand Lake à la circonscription d’Acadie—Bathurst, où se trouve le reste de la municipalité.

Ils ont aussi accepté de modifier les limites de plusieurs villes, dont Moncton, pour qu’elles correspondent aux frontières qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023 à cause de la réforme de la gouvernance locale.

Ainsi modifiée, la nouvelle circonscription de Moncton—Dieppe (sans Riverview) devrait compter 92 000 habitants, soit un nombre de personnes supérieur de 19% au quotient électoral de la province, dans la fourchette de 25% permise par la Loi.

En revanche, la Commission propose toujours de laisser Alnwick et Neguac dans la circonscription proposée de Miramichi—Grand Lake.

Elle a aussi refusé d’inclure tous les membres de la Commission de services régionaux de Kent à la circonscription Beauséjour, comme l’ont demandé l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) par exemple.

Son but a été d’éviter de dépeupler trop la circonscription de Miramichi – Grand Lake, dont la population est inférieure de 23% au quotient électoral.

SANB satisfaite

«Dans ce type de processus, on ne peut pas sauver toutes les communautés acadiennes et francophones de la province», relativise le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet.

Il juge que le rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Nouveau-Brunswick est globalement excellent.

«Nous avions demandé un statu quo au niveau des circonscriptions, rappelle M. Doucet. Nous avons même fait des gains qui avaient été demandés à plusieurs reprises à Moncton – Dieppe. La Ville de Moncton est bilingue. Reconnaître que la circonscription doit intégrer Dieppe, c’est respecter la représentation effective [des francophones].»

Le professeur de science politique à l’Université Mount Allison, Mario Levesque, pense aussi que les suggestions de la Commission devraient préserver le poids politique des francophones.

«Les commissaires ont essayé de faire du mieux qu’ils pouvaient, observe-t-il. Je pense qu’il n’y a pas de trop gros problèmes dans ce qu’ils proposent. On peut comprendre les changements qu’ils suggèrent. Le monde va s’habituer.»

Il estime que la Commission a su garder un équilibre entre le nombre d’électeurs dans les circonscriptions et la considération de facteurs sociaux et géographiques tels que la communauté d’intérêts, la spécificité et l’évolution historique des limites des circonscriptions précédentes.

Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes étudiera le rapport des commissaires. Les nouvelles limites des circonscriptions entreront en vigueur lors de la prochaine élection fédérale, pas avant avril 2024.