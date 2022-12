Entretien des routes l’hiver: le ministre promet des améliorations «au besoin»

Le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Jeff Carr, se dit prêt à apporter des améliorations à l’entretien des routes dans le nord de la province s’il y a motif de croire que celui-ci n’est pas adéquat.

En chambre mercredi, le député de Restigouche-Ouest, Gilles LePage a interpellé le ministre. C’est que trois jours plus tôt, deux jeunes de Kedgwick ont perdu la vie à la suite d’une collision survenue sur la route 17 à la hauteur de Robinsonville. La GRC avait alors confirmé que la chaussée était glacée lors de l’arrivée de secours. Il était plus de 10h.

«Est-ce un manque de personnel, un manque d’abrasif, un manque de communication ou un manque d’investissement dans les infrastructures? Quelle que soit la raison, il est clair que votre ministère a manqué à sa tâche de fournir et maintenir des infrastructures durables qui permettent un déplacement sécuritaire et efficace des personnes et des biens», a lancé le député au ministre, exigeant des explications au nom des familles des défunts, mais surtout de mesures afin que d’autres tragédies du genre soient évitées. Selon lui, la communauté en vient même à s’inquiéter d’emprunter la Route 17.

Interrogé à sa sortie de l’Assemblée législative, le ministre Carr a souligné la lourdeur de la situation.

«Je ne connais pas tous les détails, mais c’est vraiment triste que des décès surviennent de la sorte sur nos routes, et particulièrement à l’approche du temps des Fêtes. Chaque fois qu’une personne perd la vie sur nos routes – peu importe où dans la province – ça me touche toujours énormément», a-t-il indiqué, exprimant au passage ses condoléances aux familles et aux amis des personnes qui ont perdu la vie dans la collision de dimanche.

Selon ce dernier, la GRC du Nouveau-Brunswick mène toujours son enquête sur la cause de la collision, et son ministère y au besoin.

«Le personnel du MTI a surveillé les stations météorologiques mobiles, les températures et les caméras routières dans la région dimanche matin, et a procédé à des inspections visuelles sur la route 17 et aux alentours. J’ai hâte de voir les résultats de l’enquête de la GRC», a-t-il ajouté.

Cette tragédie n’est toutefois pas la seule à s’être produite dernièrement sur les routes du Nord de la province. En l’espace de deux semaines, on y dénombre pas moins de sept décès.

M. Carr dit avoir discuté avec certains députés du nord de la province afin de prendre note de leurs inquiétudes. Il affirme s’être renseigné auprès de son ministère quant à ces incidents et afin de voir si des améliorations pouvaient être apportées advenant que l’entretien des routes dans ces secteurs s’avère insuffisant ou inadéquat.

«Les députés à qui j’ai parlé sont très préoccupés par cette situation et je le suis également, et nous allons enquêter afin d’avoir le portrait de la situation», promet le ministre.

«S’il y a des façons d’améliorer ce service (entretien des routes), je veux que ça se produise. Un peu plus de sel ou de sable sur nos routes valent la peine pour épargner des vies. Je suis complètement en faveur d’apporter des améliorations au besoin», a-t-il mentionné en point de presse.

Bonne direction

Il va de soi que les propos du ministre ont résonné jusqu’au Restigouche.

«C’est définitivement dans la bonne direction, mais encore faut-il savoir exactement ce que cela signifie concrètement», commente Jean-Guy Levesque, maire d’Atholville et bientôt de la Communauté régionale de Campbellton.

Ainsi, il ne souhaite pas simplement voir quelques milliers de dollars supplémentaires être débloqués cet hiver par le ministère pour l’ajout de sable ou du sel.

«Et qu’après quoi, on n’en parle plus jusqu’au prochain drame? À mon avis, la réflexion doit être plus profonde, on doit se pencher sérieusement sur la façon dont nous entretenons nos routes, autant l’hiver que l’été. Car ce qui s’est produit récemment, ce n’est tout simplement eu vent de nombreuses coupures effectuées au cours des dernières années, tant au niveau du personnel que de l’équipement. Il note, entre autres, qu’il n’y a plus d’équipes de surveillance sur le terrain afin de vérifier l’état des routes. Le maire plaide d’ailleurs pour le retour de ces équipes ainsi qu’une gestion plus «régionale».

«On a besoin d’une réelle volonté et d’une réorganisation de la part du ministère. Et si ça signifie investir davantage, alors qu’on le fasse. Car on ne peut pas tolérer que nos gens meurent de la sorte sur nos routes», souligne M. Levesque.