Vitalité demande de limiter les visites à l’urgence de Caraquet

Le Réseau de santé Vitalité demande à la population de la Péninsule acadienne de limiter les visites, sauf dans les cas urgents, au service d’urgence de l’Hôpital de Caraquet jusqu’à samedi matin en raison d’un manque de personnel.

«Le Service d’urgence demeure ouvert pour les gens qui ont besoin de soins urgents et qui souhaitent consulter un médecin. Le réseau demande aux gens dont l’état de santé n’est pas critique de prendre rendez-vous avec leur médecin de famille ou leur infirmière praticienne, de consulter leur pharmacien communautaire, de se rendre à une clinique sans rendez-vous ou de communiquer avec le service

TéléSoins (811) ou eVisitNB (www.evisitnb.ca)», peut-on lire dans le communiqué envoyé aux médias.

Vous devriez composer le 9-1-1 ou vous rendre à un service d’urgence dans les situations suivantes:

– Malaise ou sensation d’oppression dans la poitrine

– Essoufflement inhabituel

– Douleur abdominale

– Maux de tête ou étourdissements prolongés et persistants

– Blessure qui peut nécessiter des points de suture ou comprendre une fracture

– Un enfant aux prises avec une diarrhée ou des vomissements prolongés

– Un bébé de moins de six mois présentant une fièvre de 38°C (100,4 °F) ou plus