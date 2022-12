La France projette d’ouvrir des lycées en Atlantique dès 2024

On ne sait pas encore combien, mais il semble acquis qu’il y aura plusieurs lycées français au Canada atlantique dès 2024, incluant au Nouveau-Brunswick.

Le consul général de France dans les provinces atlantiques, Johan Schitterer, confirme qu’une société française planche déjà sur le projet.

L’objectif est ambitieux puisqu’on veut inaugurer ces établissements pour 2024, question notamment de coïncider avec la tenue du Congrès mondial acadien dans la région.

Le consul mentionne que l’investissement des capitaux viendra de France, tout comme les employés de ces lycées.

«Il n’est pas question de voler des enseignants canadiens, Nous ferons venir des enseignants et du personnel administratif», précise-t-il.

Il y a présentement huit lycées français au Canada, dont deux à Montréal.

Ces maisons d’enseignement visent trois types de clientèle, soit des jeunes français (100 ou 200) qui seront envoyés par leur famille au Canada pour étudier.

Il y aura également les jeunes des employés, gestionnaires, médecins, diplomates ou autres citoyens français expatriés chez nous.

Le lycée sera aussi ouvert aux jeunes étudiants de la région.

Le projet ne date pas d’hier.

«L’idée d’avoir des lycées internationaux français au Canada atlantique avait été envisagée dès mon arrivée, en 2019», explique le consul général.

«Après avoir parcouru tout le territoire de l’Atlantique, j’ai trouvé que c’était le seul endroit en Amérique du Nord, nous n’avions pas de lycée français ici. Et ça m’a vraiment marqué.»

Rappelons qu’on compte 565 de ces maisons d’enseignements à travers le monde présentement.

«Le premier réflexe d’un diplomate ou d’un expatrié qui arrive dans un territoire, où que ce soit dans le monde, c’est de se demander s’il y a un endroit pour scolariser les enfants pour leur donner une continuité éducative», indique Johan Schitterer.

«J’ai trouvé que c’était un manque et j’en ai fait part à nos autorités. Le président de la République (Emmanuel Macron) a évoqué cette question quand il a reçu un groupe d’Acadiens, dont Antonine Maillet, le 24 novembre 2021 à l’Elysée», ajoute-t-il.

«Il avait à ce moment parlé d’une anomalie de ne pas avoir de lycée français dans les quatre provinces de l’Atlantique. Évidemment, quand le président s’exprime sur un sujet, ça amène encore plus de force à ce constat que j’avais fait en 2019. Et la machine administrative s’est mise en route.»

Aucune date n’est encore confirmée quant au début des travaux ou de l’ouverture du ou des lycées, mais la visite du président français pour le CMA 2024 semble le principal objectif visé par tous les intervenants.

«Quand un président se déplace, il est d’usage de célébrer la qualité de notre relation en inaugurant un grand événement, et donc, pourquoi pas un lycée français? Tout est donc fait pour que le délai de 2024 soit respecté», explique le consul général.

«Depuis mars dernier, un groupe français s’est dit très intéressé par l’ouverture d’un, voire de plusieurs établissements au Canada atlantique.Les gens de cette société privée sont venus à trois reprises depuis le mois de mai et ils ont la ferme intention d’ouvrir plusieurs établissements.»

Le groupe en question a 17 projets similaires dans le monde.

Les lycées devraient accueillir entre 800 et 1000 élèves.

Johan Schitterer parle aussi d’un atout économique important pour la région.

«Un lycée français permet de débloquer l’attractibilité de toute une région. C’est notre ambassadeur qui le disait la semaine dernière quand il est passé au Nouveau-Brunswick.»

Les grandes sociétés françaises estiment que la présence de ces institutions est un des principaux facteurs quand elles décident de s’installer dans une région, avance le consul général.

«Peut-être que ces entreprises vont se dire: plutôt que d’aller dans certaines grandes villes, on va choisir de s’installer au Canada atlantique. C’est vraiment mon objectif stratégique depuis que je suis arrivé en poste», souligne-t-il..

«On va se demander: allons nous pouvoir avoir une continuité pédagogique pour nos enfants, qui arrivent de Dubaï, Londres ou Singapour, avec les mêmes programmes, les mêmes enseignements? Pour l’instant, la réponse est non.»

Johan Schitterer cite d’ailleurs un exemple concret.

«Au mois d’octobre 2019, j’avais en face de moi un investisseur d’Afrique du Nord qui est venu me voir et la première question qu’il me pose est: est-ce qu’il y a un lycée français à proximité?», raconte-t-il.

«Sa réponse a été: dans ce cas, je vais partir à Montréal. Une semaine plus tard, j’ai rencontré le maire de Halifax, qui m’a dit: ce genre de situation, je l’ai quasiment chaque semaine.»