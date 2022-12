Plusieurs logements seront finalement disponibles aux étudiants de l’UMCE

En raison de l’arrivée massive d’étudiants internationaux en janvier et du manque de logements disponibles, des propriétaires du Nord-Ouest et même d’ailleurs au Canada se sont mobilisés pour trouver des solutions.

Il y a quelques semaines, l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, a fait savoir à la communauté qu’elle était à la recherche de logements, alors qu’elle prévoyait l’arrivée d’au moins 80 étudiants en janvier en vue du début de la session d’hiver.

La réponse de divers propriétaires a été tellement positive que l’ensemble des nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants qui arriveront dans la région d’Edmundston dans quelques semaines devraient avoir des options en termes de logement.

«La situation est sécurisée pour janvier, sans aucun problème», a confirmé le vice-recteur de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, Sébastien Deschênes.

L’une des contributions les plus récentes est venue de l’homme d’affaires ontarien, Shashikanth Barrenkula, qui offrira de nombreuses propriétés au service des étudiantes et étudiants qui amorceront leur session universitaire d’hiver en janvier.

Selon M. Dechênes, l’homme d’affaires a développé un intérêt pour la région et s’est engagé à aider les étudiants en mettant une trentaine de logements à leur disposition.

Dans un communiqué de l’UMCE, il est indiqué que M. Barrenkula a rencontré, le 5 décembre, le vice-recteur de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston et la directrice des Services à la vie étudiante et au recrutement du campus, Natacha Sirois, pour confirmer la nouvelle.

M. Deschênes s’est évidemment réjoui de cette collaboration extérieure, tout en ajoutant qu’une aide précieuse est également venue des membres de la communauté.

«C’est un exemple récent, mais la communauté dans son ensemble a bien répondu à notre appel. On a mis cela de l’avant dans un communiqué, mais c’est un exemple parmi tant d’autres (…) Il est quand même intéressant de voir quelqu’un de l’extérieur se tourner vers la région et y investir.»

Des propriétaires locaux ont aussi rendu plusieurs logements disponibles aux étudiants.

«On a toute une liste de gens qui ont répondu à notre demande. On est impressionnés par cela, car on parle de bons logements, à proximité du campus.»

Bien que la problématique de l’accès aux logements soit réglée pour le moment à l’UMCE, M. Deschênes soutient toutefois que les étudiants devront faire un minimum de démarches pour qu’ils puissent s’assurer d’avoir un logis à leur arrivée.

«Ils devront être proactifs un peu. Les offres de logements sont correctes par rapport à la demande. Pour le reste, ce sera la responsabilité des étudiants de contacter les propriétaires et de prendre des arrangements pour des locations.»

Même si beaucoup d’efforts ont été déployés pour atténuer la problématique de l’accès au logement, Sébastien Deschênes ne croit pas qu’un travail aussi draconien devra être fait au cours des prochaines années.

«Les gens qui ont mis des logements disponibles cette année, on pense qu’ils seront là à long terme.»

Le vice-recteur ne s’attend pas non plus à ce que le recrutement d’étudiants internationaux connaisse une vitesse de croissance aussi grande qu’en 2022-2023.

«On est passé, au campus d’Edmundston, de 25 étudiants internationaux à plus de 200. L’université va continuer de croître à l’international, mais probablement pas à la même vitesse que lors des deux dernières sessions.»

Les personnes d’Edmundston et des environs ayant des propriétés locatives, des chambres non utilisées ou encore de l’espace qui pourrait être converti en logement peuvent continuer à signifier leur intérêt à favoriser l’accueil de ces étudiantes et étudiants.

Les gens peuvent appeler au (506)737-5074 ou écrire à elogement@umoncton.ca.