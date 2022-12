Crise en santé: l’opposition réclame davantage de centres de santé communautaires

Les partis d’opposition à Fredericton réclament à nouveau la création de cliniques communautaires afin d’alléger la charge des salles d’urgence de la province. Le ministre de la Santé affirme qu’il est difficile de trouver des employés pour les créer.

Des centres de santé communautaires dotés d’équipes multidisciplinaires de médecins et d’infirmières praticiennes permettraient d’offrir des soins primaires aux citoyens afin d’éviter qu’ils ne se présentent aux salles d’urgence de la province, d’après l’opposition.

«C’est quelque chose qu’on a abordé en octobre, et tous les partis semblaient être d’accord. Ce n’est pas nouveau. C’est quelque chose dont on parle depuis plusieurs années», a dit le chef de l’opposition officielle libérale, Rob McKee.

Il affirme que ces centres pourraient comprendre une infirmière praticienne et un «mélange de professionnels» de la santé.

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, affirme qu’il y a «un certain nombre de projets en cours» dans ce sens, y compris l’Hôpital et centre de santé communautaire de Lamèque.

«Toutes les propositions qui nous arrivent, nous les examinons, les réseaux de santé les examinent. […] Celui de Lamèque est un exemple. […] Nous allons encourager plus de médecins de famille à travailler dans ces centres collaboratifs où ils partagent les patients.»

Les libéraux aimeraient toutefois que ce modèle de soins soit étendu à travers la province rapidement.

Rob McKee reconnaît que ces centres sont difficiles à établir et que le manque de professionnels de la santé demeure un problème, mais il croit qu’il pourrait y avoir une réorganisation des travailleurs qui sont déjà dans le système.

«Je sais que ceux qui travaillent dans le système souhaitent une réorganisation, un travail en collaboration entre différents professionnels, et on demande que le gouvernement nous donne une indication qu’ils bougent dans cette direction, mais je ne vois rien à date.»

David Coon, chef du Parti vert, affirme que l’idée de centres de santé communautaires multidisciplinaires date de 2002, l’époque du gouvernement progressiste-conservateur de Bernard Lord.

Selon lui, il y a eu trop peu de progrès dans ce dossier.

«C’est une bonne démarche, et on devrait avoir beaucoup plus que 14 cliniques communautaires en ce moment.»

Il estime qu’il est crucial que ces cliniques aient les moyens d’offrir des services sans rendez-vous pour «soulager la pression» dans les salles d’urgence.

David Coon affirme que l’ancienne PDG du Réseau de santé Horizon, Karen McGrath, voulait créer six centres de santé communautaires «en 2018 ou 2019», mais que le gouvernement n’a pas donné suite au projet.

«Elle m’a expliqué qu’ils avaient plein de biens fonciers, Horizon. Je ne savais pas ça. […] Alors [l’espace] n’est pas le problème, le problème était le budget pour recruter et équiper les cliniques, et ils ne l’ont pas reçu.»

Le ministre Bruce Fitch a dit qu’il n’était pas au courant des détails de ce dossier. Le ministère de la Santé n’a pas répondu à nos questions à ce sujet vendredi.

M. Fitch dit qu’il dispose d’un assez gros budget en santé et que son gouvernement vient de déposer un budget d’immobilisations de 176 millions $ en infrastructure des soins de santé, dont 81,6 millions $ pour l’achat d’équipement. Ce n’est donc pas l’argent qui manque, d’après lui.

«Il y a beaucoup d’argent à dépenser sur différents projets.»

L’exemple de Lamèque

Jeudi, le Réseau de santé Vitalité a souligné le succès de son centre de santé communautaire à Lamèque.

D’après un communiqué, ce centre a établi une «approche collaborative» pour prendre en charge les «grands consommateurs de services hospitaliers», ce qui permet d’éviter des hospitalisations et de libérer des services d’urgence.

Le réseau désire étendre cette approche «d’accès avancé» à toutes ses cliniques et tous ses centres de santé.

Il faudra donc former des équipes multidisciplinaires de travailleurs de la santé, d’après Stéphanie Roy, directrice adjointe des Soins de santé primaires.

«L’objectif est de rassembler les infirmières praticiennes et les médecins en un réseau intégré et de permettre aux fournisseurs de soins primaires de travailler de façon collaborative. Notre vision, c’est que chaque patient soit associé à une équipe de fournisseurs de soins primaires et que les patients orphelins puissent être pris en charge.»