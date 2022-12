Le premier Festival de Noël de Petit-Rocher se conclut sur une note festive

La toute première édition du Festival de Noël de Petit-Rocher est déjà chose du passé.

L’événement s’est conclu dimanche soir avec la présentation à guichet fermé du spectacle Noël Country, du populaire chanteur acadien Laurie LeBlanc.

Le village de Petit-Rocher vibrait au rythme du temps des fêtes depuis 11 jours, alors que des activités extérieures, spectacles, décorations, musique et contes du temps des fêtes se sont emparés du foyer de l’Acadie depuis les premières heures du mois de décembre.

La Salle multifonctionnelle Denis-Richard était pleine à craquer pour recevoir Laurie LeBlanc, qui a fait preuve d’une grande générosité en offrant près de deux heures de musique composée des classiques du temps des fêtes comme Au royaume du bonhomme hiver, Vive le vent, Jingle Bell Rock et Feliz Navidad.

L’artiste de Bouctouche, qui était accompagné de six musiciens et d’invités sur scène, a réservé ses plus grands succès musicaux en carrière comme La Pitoune et Moi-itou Mojito pour la dernière portion du spectacle.

Le Festival de Noël de Petit-Rocher a rassemblé jeunes et moins jeunes durant 11 jours d’activités. – Gracieuseté

Dressant un bilan de ce premier festival du genre à être présenté à Petit-Rocher, la mairesse Rachel Boudreau s’est dite emballée du déroulement des activités qui étaient gratuites pour la plupart.

«Les gens présents ont semblé apprécier la programmation, c’était beau de voir les familles avec les enfants se rassembler lors des activités proposées.»

Seule Dame Nature a quelque peu gâché la fête en y allant de journées où la pluie et les vents forts ont empêché la tenue d’activités extérieures.

Rachel Boudreau dit souhaiter que le nouveau conseil municipal élu de Belle-Baie aille de l’avant avec pareil événement l’hiver prochain sur son grand territoire.

«C’est un temps joyeux et festif, j’espère que l’aventure va se poursuivre l’an prochain.»