500$ du fédéral pour les locataires éligibles

De nombreux locataires néo-brunswickois pourront bénéficier sous peu d’un montant non imposable de 500$, gracieuseté du gouvernement fédéral qui veut offrir un soutien aux personnes à faible revenu qui peuvent éprouver des difficultés à se loger.

Les ministres Diane Lebouthillier et Ahmed Hussen ont annoncé lundi qu’il est maintenant possible de faire une demande pour le nouveau supplément à l’Allocation canadienne pour le logement.

La prestation s’adresse aux personnes dont le revenu familial est de 20 000$ ou moins pour les particuliers ou de 35 000$ ou moins pour les familles.

D’autres conditions s’appliquent afin de pouvoir bénéficier du montant de 500$, dont celle d’avoir produit une déclaration de revenus pour 2021, d’avoir au moins 15 ans le 1er décembre 2022, d’être un résident du Canada aux fins de l’impôt et d’avoir versé au moins 30% de son revenu familial net sur le loyer pour la résidence principale au cours de l’année civile 2022.

Le supplément à l’Allocation canadienne pour le logement peut être réclamé facilement par l’entremise du service Mon dossier de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Les personnes qui ne peuvent pas remplir une demande en ligne peuvent appeler la nouvelle ligne téléphonique dédiée de l’ARC au 1-800-282-8079 pour remplir leur demande avec l’aide d’un agent.

«Le supplément unique à l’Allocation canadienne pour le logement est essentiel pour aider les locataires à faible revenu qui ont de plus en plus de difficulté à joindre les deux bouts. Il vise à aider nos voisins les plus vulnérables en leur offrant un soulagement immédiat pendant ces périodes difficiles», a déclaré par voie de communiqué Ahmed Hussen, le ministre fédéral du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion.