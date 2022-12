Carte électorale: le Restigouche conserve ses deux députés et Saint-Quentin

Lors des audiences de la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales, le public a notamment soulevé qu’il est difficile de combiner les régions rurales et urbaines, car les besoins sont différents, et qu’il fallait du coup trouver un juste équilibre.

C’est un peu ce que l’on retrouve au Restigouche avec la proposition d’une circonscription plus urbaine et une autre plus rurale.Dans cette région, on ne déplore aucune perte de député, mais des modifications ont été apportées aux limites.

La circonscription de Restigouche-Ouest, détenue par le libéral Gilles LePage, est appelée à changer de nom pour devenir celle de Restigouche. Elle représentera le Restigouche rural avec les municipalités de Kedgwick et Saint-Quentin dans l’ouest, jusqu’à celle de Bois-Joli dans l’est. On y retrouve également les communautés de Val-d’Amour, Saint-Arthur et McKendrick qui font désormais partie de la ville de Campbellton, ainsi que le District rural de Restigouche et une portion de celui du Nord-Ouest.

La circonscription perd par contre les anciennes municipalités de Tide Head et Atholville. Fusionnées avec Campbellton, elles feront partie du «Restigouche urbain», soit la circonscription de Campbellton–Baie-des-Hérons qui remplacerait celle de Campbellton-Dalhousie.

Les circonscriptions de Restigouche et Campbellton–Baie-des-Hérons respecteront le quotient électoral. En fait, elles sont toutes deux à moins de 1% de la moyenne fixée à 11 667 électeurs.

Maire de la nouvelle communauté de Bois-Joli, Mario Pelletier avait suggéré à la CSR-Restigouche de déposer un mémoire favorable au maintien du nombre de députés dans la région. Il se dit soulagé par le rapport des commissaires.

«Personnellement, j’espérais deux choses: que l’on conserve le même nombre de députés dans la région et que notre village regroupé de Bois-Joli se retrouve complètement dans la même circonscription donc qu’il ne soit plus divisé en deux. On retrouve ces deux composantes dans le rapport préliminaire et j’en suis très content», souligne-t-il.

Comme le mémoire a été soumis par la CSR-Restigouche, elle aura à répondre d’ici les prochaines semaines. Ainsi, M. Pelletier note que tous les membres de la commission pourraient ne pas être aussi optimistes face aux changements proposés.

À Campbellton par exemple, on suggérait que la nouvelle entité municipale fusionnée soit incluse intégralement dans la nouvelle circonscription. Selon les recommandations du rapport, ce ne sera pas le cas.

Plus à l’ouest, Saint-Quentin avait fait l’objet d’observations aux antipodes de la part du public. Certains intervenants estimaient que cette communauté devrait se joindre à une circonscription du Madawaska, alors d’autres s’y opposaient farouchement. La commission a finalement décidé que le retrait d’un nombre considérable d’électeurs de Restigouche aurait un effet d’entraînement indésirable dans toute la région du Nord en ce qui concerne le maintien d’une parité raisonnable des électeurs. Saint-Quentin continuerait donc de faire partie de la circonscription de Restigouche.

Le député libéral Gilles LePage se dit heureux de l’issue de cette recommandation.

«Je suis très content que l’on ait proposé de conserver Saint-Quentin dans la circonscription. Je voyais là un risque de perdre un député au Restigouche en morcelant l’ouest de la circonscription», indique le libéral qui salue au passage la décision de conserver le même nombre de députés de la région à l’Assemblée législative. Celui-ci demeure toutefois plus tiède face aux nouvelles frontières proposées.

«On dit que ma circonscription a peu changé, mais à mon sens les changements sont considérables. La circonscription proposée serait, par exemple, entrecoupée par une autre circonscription à deux reprises. Aussi, avec le départ d’Atholville on perd une composante économique et industrielle importante. La puissance économique de la circonscription ne sera donc plus la même», déplore-t-il.

La population et les intervenants ont quelques semaines afin de répondre au rapport préliminaire en soumettant leurs observations et commentaires.