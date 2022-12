Corps repêché dans la Restigouche

Le corps d’un homme a été repêché lundi aux alentours de 12h45 dans les eaux glacées de la rivière Restigouche à la hauteur de la municipalité d’Atholville.

La victime a été identifiée comme étant Marco Souci, 53 ans de la région de Campbellton, et dont la disparition avait été signalée il y a quelques jours.

C’est un membre de la famille de ce dernier qui, en scrutant la rivière dans le secteur du chemin du Boom en fin de la matinée, a remarqué une décoloration sous la glace à une vingtaine de pieds de la rive.

«On est allé sur place en compagnie des pompiers de la brigade d’Atholville. Et comme ceux-ci ne sont pas équipés pour les sorties en eau, nous avons demandé l’assistance des Rangers (gardes forestiers) de la Première nation autochtone de Listuguj située tout juste de l’autre côté de la rivière. Sur place, ils ont brisé la glace et confirmé qu’il s’agissait bel et bien d’un corps avant de procéder ensuite à son extraction», explique le caporal Raphaël Vézina de la GRC de Campbellton.

M. Souci a été aperçu pour la dernière fois le 8 décembre à Campbellton. Son véhicule a été retrouvé le 11 décembre sur le chemin du Boom à Atholville. La veille de la découverte, des recherches avaient été effectuées au sol sans succès dans ce secteur.

«Comme l’individu pouvait se trouver dans la rivière, nous avons fait une demande pour l’hélicoptère de recherche ainsi qu’une équipe de plongeurs. Tout le monde était en chemin lorsque nous avons fait la découverte», explique M. Vézina.

Pour ce qui est des causes de la mort, le policier n’ose se prononcer pour le moment.

«Pour l’instant, on ne soupçonne pas d’acte criminel, mais l’enquête demeure toutefois ouverte. Une autopsie devrait être pratiquée au cours des prochains jours et devrait nous en apprendre davantage», ajoute-t-il.