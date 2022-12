L’appui au bilinguisme reste fort au N.-B., révèle la commissaire

La commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Shirley MacLean, a remis son rapport annuel pour l’exercice financier 2021-2022. Elle rapporte notamment le résultat d’un sondage montrant un large soutien en faveur du concept de bilinguisme officiel dans la province.

«La grande majorité d’entre nous avons un respect inhérent pour les deux communautés linguistiques de la province. Restons solidaires en tant que majorité et unissons nos voix pour nous faire entendre», a déclaré la commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Shirley MacLean.

Un sondage effectué pour son bureau indique que 81% de la population néo-brunswickoise se prononce en faveur du concept de Loi sur les langues officielles (LLO). Le résultat est presque identique à celui d’une enquête d’opinion de 2009.

Les répondants au sondage démontrent toutefois une faible connaissance de la loi. La moitié d’entre eux en ont entendu parler pour la première fois quand les enquêteurs de la firme MQO Recherche les ont joints par téléphone.

Les opposants au concept de la LLO ont notamment justifié leur opinion par quelques croyances: 30% d’entre eux par l’augmentation du coût des services gouvernementaux, 27% d’entre eux par la perception d’un privilège pour les francophones, 18% d’entre eux par l’obligation de connaître le français pour accéder à des emplois gouvernementaux.

Le commissariat ne répond pas directement à la première croyance dans son document sur les mythes et réalités à propos des langues officielles. Il souligne en revanche que certains postes dans la fonction publique exigent le bilinguisme, comme certains diplômes et expériences, pour respecter le droit des citoyens à recevoir un service dans la langue officielle de leur choix. Il fait aussi valoir que les anglophones unilingues ont accès à 55% des emplois gouvernementaux.

Par ailleurs, le sondage commandé par le commissariat montre que les anglophones de 18 à 34 ans sont proportionnellement plus nombreux à juger leur maîtrise du français bonne ou excellente (25%) que leurs homologues de 55 ans et plus (9%).

De surcroît, 92% des répondants ont indiqué qu’ils jugeaient important l’enseignement de la langue seconde dans les écoles. Leur proportion en faveur de cours gratuits de français ou d’anglais langue seconde pour adultes était aussi de 91%.

MQO Recherche a interrogé 800 résidents du Nouveau-Brunswick âgés de 18 ans et plus. Les marges d’erreur dans ses statistiques sont de plus ou moins 3,46 % avec un niveau de confiance de 95% à l’échelle provinciale et de plus ou moins 6,28% pour les sous-échantillons linguistiques.

Écouter la majorité

Le commissaire aux langues officielles a recommandé au gouvernement de faire bon usage des constats de ce sondage d’opinion publique.

«L’immersion en français et la révision de la LLO sont des sujets qui ont fait couler beaucoup d’encre. Je comprends pourquoi ces sujets suscitent de fortes émotions dans la population. Nos langues officielles sont au cœur de notre identité individuelle. Nous sommes fiers du statut de seule province officiellement bilingue au Canada. Nous cherchons une progression vers un traitement égal des deux communautés linguistiques», a déclaré Mme MacLean en conférence de presse.

Elle a fait valoir que le soutien au concept des langues officielles est fort dans toutes les régions du Nouveau-Brunswick.

Autres recommandations

La commissaire aux langues officielles, Shirley MacLean, a fait plusieurs recommandations au gouvernement en plus de lui demander de porter attention à son sondage.

Elle souhaite que le législateur oblige le premier ministre à réagir formellement aux recommandations pour la révision de la LLO, entreprise tous les dix ans, en 60 jours maximum.

«Les délais et le désintérêt apparent du gouvernement dans ce dossier sont en fait un recul pour les droits linguistiques», a jugé la fonctionnaire indépendante à propos de l’équipe de Blaine Higgs, peu avant les annonces de celui-ci sur le sujet.

Mme MacLean a aussi souhaité que son bureau garde la mission de promouvoir l’avancement des deux langues officielles au Nouveau-Brunswick.

«C’est très important de garder l’indépendance dans la promotion des langues officielles, pour que le commissariat décide de ce qui est le plus important pour éduquer la population, sans que ce soit lié aux politiques du gouvernement», a-t-elle estimé.

La commissaire demande enfin au gouvernement de redoubler ses efforts pour atteindre son objectif d’accueillir 33% d’immigrants francophones désignés dans le cadre du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick et du Programme pilote d’immigration au Canada atlantique, d’ici 2024. La proportion était de 28% en 2021.

Le Commissariat a noté la progression du taux d’immigration francophone au cours des dernières années. Il a toutefois ajouté que le gouvernement devrait adopter une cible réparatrice une fois son but actuel atteint, pour combler les écarts qui ont persisté pendant de nombreuses années.