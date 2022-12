Le gouvernement provincial a annoncé lundi que le centre provincial de traitement pour jeunes sera construit sur le chemin Salisbury, à Moncton.

L’établissement offrira un traitement spécialisé aux jeunes âgés de 12 à 18 ans, dans un environnement qui ressemblera plus à un domicile qu’à un hôpital.

«Nos jeunes ont besoin de recevoir de l’aide en temps opportun, a déclaré le ministre de la Santé, Bruce Fitch. Ce centre de huit lits est un élément important de la stratégie en matière de services de santé mentale pour les jeunes de notre province et aidera grandement les jeunes qui ont besoin de ce niveau de soutien.»

La conception commencera au début de 2023. La construction devrait être terminée d’ici 2026 et s’élever à environ 29,4 millions $.

Selon le gouvernement, le centre jouera un rôle essentiel dans le plan provincial en matière de services de santé mentale et s’ajoutera au continuum existant de mesures de soutien et de services pour les enfants et les jeunes.

Il sera doté d’une équipe interdisciplinaire qui supervisera les programmes thérapeutiques.

Le nouveau centre s’ajoutera à l’unité pour jeunes de huit lits au Centre hospitalier Restigouche, à Campbellton. Créée en 2018, l’unité du Restigouche offre des soins psychiatriques spécialisés dans un environnement sûr. Elle continuera à fournir en priorité des services de psychiatrie légale et du soutien aux jeunes qui ont besoin de soins spécialisés en milieu hospitalier.

Le Réseau de santé Vitalité gère l’unité du Restigouche et gèrera aussi le centre provincial de traitement pour jeunes.

«L’unité du Restigouche et le nouveau centre offriront un soutien intensif et des services aux jeunes ayant des besoins complexes en matière de santé mentale, mais dans des milieux thérapeutiques différents, a affirmé la présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers. L’ajout du centre fera aussi en sorte que des services spécialisés de santé mentale pour les jeunes seront offerts dans le nord et le sud de la province.»

L’ouverture du centre est l’une des principales initiatives du Plan d’action interministériel visant les dépendances et la santé mentale : Secteurs d’action prioritaires 2021-2025 du ministère de la Santé.