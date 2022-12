Le gouvernement provincial créera un secrétariat aux langues officielles.

Le secrétariat sera chargé de la promotion des langues officielles. Il sera créé en avril 2023. Blaine Higgs n’a toutefois pas répondu à la plupart des recommandations qui figurent dans le rapport de la révision sur les langues officielles déposé il y a un an.

Selon le premier ministre, un projet de loi sera déposé au printemps pour créer ce secrétariat au sein du ministère des Affaires intergouvernementales.

Il s’agit d’une consolidation de postes qui existent déjà au sein de divers ministères, dont six postes de la direction de la Francophonie et des Langues officielles au sein du ministère des Affaires intergouvernementales, et de trois postes du ministère des Finances et du Conseil du trésor. Le budget associé à ce secrétariat n’a pas encore été déterminé.

L’une des tâches du secrétariat, la promotion des langues officielles, fait actuellement partie du mandat de la Commissaire aux langues officielles, qui est indépendante du gouvernement en tant qu’agente de l’Assemblée législative.

À savoir si des changements sont prévus au bureau de la Commissaire aux langues officielles, Blaine Higgs répond qu’il s’agira d’une décision à prendre ultérieurement.

«Nous n’avons pas abordé cela dans cette réponse. Si ça arrive, ce sera fait à travers d’une révision du Comité d’administration de l’Assemblée législative.»

Les réunions de ce comité sont à huis clos, et le Parti progressiste-conservateur y est majoritaire.

Blaine Higgs ne précise pas non plus s’il a l’intention d’enlever l’obligation de réviser la Loi sur les langues officielles à tous les dix ans.

«Nous ne le savons pas à ce point-ci, j’ai dit que nous aurons un projet de loi ce printemps.»

Il indique que le secrétariat se chargerait de proposer des modifications à la loi, un peu comme le font les ministères actuellement. Par exemple, le ministère de la Santé propose des modifications aux diverses loi qui régissent les soins de santé.

«Nous avons quelqu’un qui fait ça à chaque jour. […] Est-ce que ça veut dire que des projets de loi seraient présentés chaque année? Probablement pas», dit Blaine Higgs.

Le secrétariat sera aussi chargé d’administrer et de mettre à jour la politique et les lignes directrices sur la langue de service et la langue de travail.

Il devra aussi «veiller à ce que des consultations régulières aient lieu entre les divers intervenants des deux communautés linguistiques».

À lire aussi: Les militants acadiens dégoûtés