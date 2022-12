Le site d’une nouvelle école anglophone de Saint-Jean est connu

Le parc Rainbow a été choisi comme site pour accueillir la nouvelle école de la maternelle à la huitième année qui sera construite dans la péninsule centrale de Saint-Jean.

L’école accueillera environ 450 élèves et remplacera deux écoles vieillissantes, soit la Prince Charles School et la St. John the Baptist/King Edward School. Le gouvernement provincial investira plus de 2 millions $ pendant l’exercice financier 2023-2024 pour appuyer les travaux de planification et de conception ainsi que les travaux de préparation du terrain.

«À Saint-Jean, toujours aller de l’avant, c’est plus qu’un slogan, c’est un mode de vie, a dit la mairesse de Saint John, Donna Reardon. La Ville est fière de se joindre au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour annoncer le choix du site pour un carrefour d’apprentissage de la péninsule centrale à Saint-Jean. La nouvelle école constitue une priorité pour les résidents et a été désignée par le conseil municipal comme un projet d’infrastructure catalyseur prioritaire pour stimuler la croissance. L’école sera construite au cœur de notre ville. Elle aidera à revitaliser et à renforcer l’un des quartiers les plus diversifiés et connaissant l’une des plus fortes croissances. Il s’agit d’un projet monumental qui bénéficiera aux résidents pour des générations à venir.»