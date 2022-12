Redécoupage électoral provincial: le Nord conserve toutes ses circonscriptions

Une commission chargée du redécoupage des 49 circonscriptions électorales a présenté une carte qui comporte le même nombre de circonscriptions dans chaque région de la province, malgré la diminution de la population dans le nord de la province.

La Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation a présenté son rapport préliminaire à l’Assemblée législative lundi, en proposant une nouvelle carte électorale.

La nouvelle carte comprend peu de grands changements.

Elle garde le même nombre de circonscriptions dans chaque région de la province, malgré les facteurs démographiques qui poussent de plus en plus de gens vers les grands centres.

Les membres de la commission avaient la tâche de tenir compte des changements démographiques et de redécouper les circonscriptions électorales pour que le nombre d’électeurs dans chaque circonscription s’approche le plus possible du quotient électoral de 11 667 afin d’assurer une représentation uniforme à travers la province, avec un écart de plus ou moins 15%.

«Chose intéressante, bien qu’il y a eu une diminution du nombre de gens sur la côte nord, ce n’est pas si significatif en termes d’électeurs. Pas assez significatif pour éliminer une circonscription», a dit Roger Clinch, l’un des coprésidents de la commission.

La nouvelle carte électorale proposée. – Gracieuseté

Memramcook rejoint Dieppe

La commission propose aussi de séparer la circonscription de Memramcook-Tantramar en deux, soit Tantramar et Dieppe-Memramcook.

La communauté majoritairement francophone de Memramcook rejoint l’ancienne circonscription de Dieppe.

C’est la circonscription de Tantramar qui a maintenant le moins d’électeurs dans la province, soit 9058. Il s’agit d’un écart de -22,36% par rapport au quotient électoral de 11 667.

Bien que la commission doit tenter d’éviter un écart de plus de 15%, elle peut déroger à cette partie de la loi à cause de certains facteurs, dont le profil linguistique des communautés.

Cette clause avait été ajoutée à la loi à la suite d’une demande de révision judiciaire de la part de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et de l’Association francophone des municipalités du N.-B., qui contestaient la création de Memramcook-Tantramar et de Baie-de-Miramichi-Néguac.

Il y aura une nouvelle série de consultations avec la population avant la publication du rapport final, d’ici 90 jours.

Le rapport complet est disponible ici.