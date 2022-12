Un bijou historique datant d’avant la Confédération à Bouctouche

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

L’église anglicane Saint Lawrence de Bouctouche a accueilli des fidèles pendant plus d’un siècle. Elle est considérée comme site historique provincial.

Le premier service a eu lieu le 18 décembre 1865.

«C’est deux ans plus vieux que le Canada», fait remarquer John Leroux, considéré comme le gardien de ce site historique.

Ce sont ses ancêtres qui ont donné le terrain pour construire l’église anglicane il y a environ 157 ans. Le diocèse anglican de Fredericton est maintenant le propriétaire officiel des lieux.

Son vieil oncle et sa tante ont fait la même chose avant lui. Bref, lui, sa mère ainsi que leurs descendants ont toujours veillé sur l’église depuis sa construction en 1865. Sa famille possède une propriété juste en face de l’église.

«Tous mes ancêtres du 19e siècle viennent de Bouctouche, signale le gardien du site. Étant donné qu’il est aussi architecte, John Leroux a coordonné la restauration de l’église au cours des dernières années.

Lors de ces restaurations, les bardeaux d’asphalte ont cédé la place aux bardeaux en cèdre rouge de la Colombie-Britannique pour le toit de l’église.

«C’est vraiment une réplique du toit original qui était en bardeaux de bois», indique l’intervenant.

«C’est un des édifices les plus anciens dans le comté de Kent, et ça n’a presque pas changé, reconnaît le descendant anglican. L’église n’a jamais eu l’électricité, n’a jamais eu de plomberie, et même les bardeaux en bois à l’extérieur et les clous sont tous originaux de 1865.»

La majorité des vitraux étaient là à l’origine, de même que les meubles et les bancs à l’intérieur. Les 14 bancs ont été fabriqués à partir de noyer cendré (butternut).

La qualité acoustique est exceptionnelle à l’intérieur.

«Chaque année, on présente des concerts en conjonction avec l’ÉcoFestival de Kent-Sud et les musiciens trouvent que c’est l’endroit le plus merveilleux pour jouer», ajoute fièrement le porte-parole.

«Il y a aussi des lampes à l’huile d’origine qui sont là encore», informe-t-il.

À elle seule, la cloche en bronze de l’église possède une histoire intéressante.

«Elle était sur un navire de guerre britannique, nommé le HMS Shannon. C’est un navire très important dans l’histoire nautique militaire», souligne l’informateur.

En fait, la frégate HMS Shannon était en service dans la Royal Navy. Elle servit durant la guerre anglo-américaine de 1812.

L’église Saint Lawrence se trouve sur la rive sud de la rivière Bouctouche, sur la rue Acadie, à deux minutes du Pays de la Sagouine. Elle peut accueillir environ 75 personnes à l’intérieur.

«Durant les concerts à l’ÉcoFestival, souvent c’est plein. Les gens sont émerveillés par l’intérieur. C’est simple mais la qualité de construction c’est merveilleux», admet le gardien des lieux.

Avant la présentation des concerts, l’hôte présente un petit discours pour partager l’histoire de l’église et de ses ancêtres. D’après lui, c’est aussi l’histoire de la communauté anglophone de la région.

Visite des lieux

John Leroux offre souvent des visites gratuites des lieux, le 1er juillet et lors de la fête du Nouveau-Brunswick au début août. Il ouvre grandes les portes de l’église aux visiteurs lorsqu’il est sur place.

«Même cet été, j’étais en train de tondre notre gazon et j’ai vu des gens qui regardaient par les fenêtres. Je suis allé et j’ai ouvert la porte. J’ai parlé à des touristes de l’Allemagne qui faisaient des visites partout au Canada pour voir des anciens églises. Ils étaient fascinés», témoigne-t-il.

Le gardien se dit privilégié de pouvoir partager l’église, l’architecture de celle-ci et l’histoire de Bouctouche avec des visiteurs de partout.

En fait, John Leroux est natif de Fredericton mais demeure à Bouctouche au cours de la belle saison. Il considère l’endroit comme son deuxième chez-soi.

«Je veux être enterré au cimetière là, à Bouctouche», concède-t-il.

Un brin d’histoire

Parmi les ancêtres de John Leroux, on note le nom de Robert Douglas qui était un arpenteur très reconnu à Bouctouche. Cinq générations de sa famille ainsi que d’autres membres de la congrégation anglicane sont enterrées dans le cimetière près de l’église.

«Au milieu du 19e siècle, Bouctouche était 50-50 anglophone-francophone, raconte John Leroux. Il y avait la grande église catholique mais aussi trois églises protestantes dans la ville. Maintenant il en reste seulement une, soit notre église.»

Reconnu comme lieu historique provincial, une plaque indique que ce bâtiment de style néo-gothique est un excellent exemple d’une église construite selon les principes exprimés par le premier évêque anglican de Fredericton, John Medley.

Selon le diocèse anglican de Fredericton, la petite église a été désacralisée le 22 août 2021 par Mgr David Edwards.