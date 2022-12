Un bon départ pour le service de transport collectif de la Péninsule

Même s’il existe seulement depuis quelques semaines, le service de transport collectif de la Péninsule acadienne est déjà un franc succès.

Ils sont en moyenne une quinzaine par jour à sauter dans l’autobus qui fait la navette entre Caraquet et Shippagan, cinq fois par jour, du lundi au vendredi.

Dès la première semaine, une dizaine de passagers utilisaient le service chaque jour.

«C’est quand même bien dans les circonstances pour un service de transport en milieu rural. On est très satisfait des premiers résultats», mentionne Cédric Landry, responsable des communications de la Commission de services régionaux Péninsule acadienne.

«Nous avons eu plusieurs commentaires très positifs. Les utilisateurs semblent apprécier le service qui leur est offert. Ce qui est intéressant, c’est qu’on a déjà nos habitués. Plusieurs personnes ont déjà adopté le service.»

Et surpris, ce ne sont pas seulement des personnes âgées qui utilisent l’autobus.

«Ce qui est très intéressant présentement, on semble un peu déjouer les pronostics du début, alors qu’on pensait que la majorité des utilisateurs seraient des personnes âgées ou des étudiants qui voudraient se rendre à l’université ou au collège», indique Cédric Landry.

«Ce qu’on remarque, c’est que ce sont surtout des professionnels qui utilisent le service. Ce sont des gens qui se rendent au travail qui sont nos utilisateurs les plus constants. Ces personnes vont de Caraquet à Shippagan ou l’inverse», poursuit-il.

«C’est une surprise, mais une belle surprise. C’est une clientèle qu’on attendait qui allait arriver plus tard, quand le service serait plus rodé.»

Le projet-pilote est d’une durée de 24 semaines.

Il est financé par le gouvernement provincial à la hauteur de 200 000$

L’autobus est un don de l’Université de Moncton (campus de Shippagan).

«C’est un apprentissage. Les gens l’essayent et semblent vouloir l’adopter. Des gens trouvent dommage qu’on ne se rende pas dans leur région. On leur rappelle simplement que c’est le but. On va éventuellement se rendre dans leur région.»

Cédric Landry prévient que la rentabilité n’est pas une préoccupation. Il s’agit plutôt de mesurer l’intérêt de la population pour le service.

«Ce n’est pas ce qu’on cherche présentement. On veut rendre un service public accessible et fiable à la population On veut que les gens soient autonomes et puissent se déplacer d’un coin à l’autre de la Péninsule acadienne», indique le porte-parole de la CSR de la Péninsule acadienne.

«C’est une option supplémentaire qui rend le déplacement abordable pour tous. C’est ce qu’on cherche à faire. On veut que les gens s’approprient le service et l’utilisent. Mais bien sûr, c’est quelque chose qui va évoluer avec le temps.»

L’objectif du projet final est d’étendre le service à l’ensemble du territoire.

On vise trois trajets principaux, jusqu’à Tracadie et Néguac, Caraquet et Shippagan-les-Îles.

Un service de navette sur demande sera disponible pour ceux et celles qui résident à l’extérieur des circuits principaux.

Ainsi, une personne de Paquetville pourra faire une réservation 24 heures à l’avance.

La navette l’apportera de la maison au trajet principal pour lui permettre de continuer son déplacement.