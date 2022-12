Dernier conseil municipal et ultime résolution à Campbellton

Comme de nombreux autres conseils municipaux à travers la province, celui de Campbellton a tenu, lundi, sa toute dernière réunion publique mensuelle dans sa forme actuelle.

Campbellton aura un tout autre visage en 2023, un visage élargi à dix conseillers, à la suite de la réforme de la gouvernance locale. La nouvelle entité, prénommée Communauté rurale de Campbellton, comprend les communautés d’Atholville, Tide Head, et quelques DSL avoisinants.

Lundi soir était une soirée d’adieu pour certains conseillers. Sur les sept élus siégeant au conseil, trois seulement – les conseillères Diane Cyr et Mélanie Parent ainsi que le conseiller Sterling Loga – ont été reportés au pouvoir lors des élections du 28 novembre. Ceux-ci seront du coup parti du conseil du nouveau conseil qui entrera en fonction à compter du 1er janvier. Celui-ci sera d’ailleurs assermenté le jeudi 15 décembre.

Lors de la rencontre, le maire sortant, Ian Comeau, a félicité les nouveaux élus et a souhaité bonne chance au nouveau conseil dans l’établissement des fondations de la nouvelle ville.

«Ce fut un grand plaisir d’avoir eu l’occasion de diriger la ville de Campbellton et ses habitants. C’est aussi avec beaucoup d’humilité que je remercie mes collègues du conseil. Tout le travail que nous avons pu faire est dû à notre incroyable équipe» a souligné M. Comeau.

M. Comeau en était personnellement à sa 16e année en politique municipale, soit 14 comme conseiller (dont quatre avec la responsabilité de maire adjoint) et deux comme maire. Il a ainsi été le 22e et dernier maire de Campbellton dans sa forme actuelle.

«Ce fut une période passionnante d’enrichissement personnel et une expérience d’apprentissage incroyable pour moi. Ce fut un honneur de représenter Campbellton aux niveaux local, régional, provincial et fédéral. Je crois que l’avenir est prometteur pour notre ville et je souhaite au prochain conseil la meilleure des chances face aux défis qui doivent d’abord être surmontés pour voir notre ville s’épanouir», a-t-il conclu.

M. Comeau cédera son poste à l’actuel maire d’Atholville, Jean-Guy Levesque.

Taxe d’hébergement

Le conseil municipal de Campbellton a ratifié sa dernière résolution, soit la composition du comité responsable de la gestion des fonds qui proviendront de la nouvelle taxe sur l’hébergement touristique.

Mise en place en mai, cette taxe de 3,5% est imposée à tous les établissements d’hébergement accrédités – hôtel, gîtes et camping – de la municipalité. Des fonds ont déjà été amassés et le nouveau comité aura comme tâche d’en déterminer l’usage.

«Cet argent pourrait être utilisé pour faire de la promotion lors de salons touristiques ou autres activités semblables, ou encore pour concevoir des soumissions pour certains événements d’envergures», souligne le maire.

Ce comité est un mélange de représentants municipaux et d’intervenants touristiques.

Pour l’instant, le comité ne compte que des intervenants de Campbellton et non des autres communautés regroupées, la raison étant que la taxe n’est imposée qu’aux établissements situés à l’intérieur des anciennes frontières de la ville et non des frontières élargies suite à la réforme.

«Ce sera au prochain conseil élu de décider s’il veut étendre la taxe d’hébergement touristique aux autres communautés et, au besoin, revoir la composition du comité. Pour l’instant par contre, on avait besoin d’identifier un comité afin d’avancer», soutient M. Comeau.