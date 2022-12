Deux auteurs du Nord-Ouest font la lumière sur les familles pionnières de Drummond

Les familles pionnières de la communauté de Drummond, au Nord-Ouest, seront immortalisées à jamais dans le livre Portrait des familles pionnières de Drummond, réalisé par Jean-Guy Plourde et Jean-Guy Poitras.

Cet ouvrage historique de 727 pages présente 180 familles pionnières mariées avant 1895 et ayant demeuré à Drummond à l’époque coloniale. Près de 1200 photographies inédites, de courts récits historiques au sujet de chaque famille et des fiches généalogiques ont été réalisés par les deux hommes au cours des trois dernières années.

Jean-Guy Plourde, enseignant à la retraite originaire de Drummond, a toujours eu un intérêt pour l’histoire de sa communauté. Au fil des ans, il a écrit divers textes au sujet de cette collectivité et de ses environs.

«J’ai toujours eu à cœur le développement et l’histoire du village et de la paroisse de Drummond. Même si j’habite à Grand-Sault maintenant, mon cœur est toujours à Drummond.»

M. Plourde, qui était un avide collectionneur de photos anciennes, s’est bâti toute une banque de photographies sur lesquelles figuraient les premiers arrivants dans les environs.

Il s’est éventuellement associé à Jean-Guy Poitras, reconnu pour ses travaux en généalogie, qui lui avait suggéré à maintes reprises de publier un ouvrage afin de partager ces photos au grand public.

«Il avait toutes ces photos et il me demandait souvent de lui trouver des informations comme les dates de naissance et de mariage de ces personnes. Je lui ai dit de publier ces photos-là, mais il ne voulait pas trop à l’époque.»

Jean-Guy Plourde a finalement accepté, il y a trois ans, de développer le projet, mais à une condition.

«Je lui ai dit que je ne voulais pas seulement faire un album de photos avec les noms en dessous. Ça prenait de l’histoire», a expliqué M. Plourde.

Les photographies occupent tout de même une grande place dans l’ouvrage. Même si plusieurs d’entre elles ont subi les ravages du temps, elles ont pu être restaurées et publiées dans le livre.

Tout un volet de recherche a toutefois été réalisé par les deux auteurs. Pendant que M. Poitras effectuait le travail de recherche généalogique, M. Plourde a rédigé des récits historiques associés à ces familles.

«Ç’a été tout un travail de la part de Jean-Guy Poitras pour faire ces fiches généalogiques, car on parle de gens éparpillés un peu partout au Canada et aux États-Unis», a raconté M. Plourde.

«De mon côté, j’ai écrit l’histoire de ces gens-là d’après les anecdotes et les trouvailles que l’on a pu faire à propos d’eux. J’ai écrit les textes avec l’aide de certaines familles qui avaient la plume facile», a-t-il poursuivi.

Pour chaque famille, M. Poitras devait trouver des informations comme la date et l’endroit des mariages des couples qui ont scellé leur union avant 1895. Pour chaque membre de la famille, il fallait aussi trouver le lieu et la date de leur naissance, ainsi que le lieu et la date de leur décès.

Près de 7000 noms ont été répertoriés dans cet ouvrage.

«Pour certaines familles, il y avait beaucoup d’informations à trouver et à compiler. On s’est assuré que les familles avaient vécu sur le territoire de Drummond en 1951, 1861, 1871, donc, qu’elles avaient vécu au moins de 10 à 20 ans sur le territoire. Plusieurs familles ont vécu toute leur vie à Drummond», a mentionné Jean-Guy Poitras.

Selon Jean-Guy Plourde, la plupart des familles colonisatrices de Drummond sont issues de couples qui se sont mariés au Québec. Plusieurs sont également venus de l’Irlande.

D’après Jean-Guy Poitras, aucun village ou aucune paroisse n’est doté d’un document aussi détaillé au sujet de leurs familles ancestrales ou pionnières.

«Drummond est choyé d’avoir ce document qui rend hommage à ces familles. Les familles qui habitent à cet endroit pourront facilement retracer leurs ancêtres.»

Le lancement officiel du livre aura lieu à l’Auditorium Richelieu de Grand-Sault le vendredi 16 décembre, à compter de 19h. Les gens pourront rencontrer les auteurs sur place.

La soirée sera divisée en un volet plus formel, composé notamment de discours et la présentation des auteurs, et un bloc plus récréatif au cours duquel des artistes offriront des prestations.