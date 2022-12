Dons alimentaires: «Les jeunes de l’école font un vrai succès» à Memramcook

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le Village de Memramcook, en collaboration avec l’école Abbey-Landry, tient une collecte de nourriture communautaire pour la Banque alimentaire de Memramcook pendant la période des Fêtes.

Depuis le 5 décembre, des élèves et bénévoles recueillent différents articles afin d’aider les familles dans le besoin. Pour chaque jour jusqu’au 16 décembre, le Village de Memramcook a préparé une liste d’articles destinée aux personnes qui veulent donner.

Selon Pascale Dupuis, agente de programmation et de communication au Village de Memramcook, c’est la quatrième année que la municipalité organise cette initiative. L’agente travaille de près avec la responsable de la Banque alimentaire de Memramcook, Anita Boudreau.

«C’est elle qui me dit ce dont ils ont le plus besoin à la Banque alimentaire, explique Pascale Dupuis. Après on prépare une liste et on envoie ça aux parents de l’école Abbey-Landry et on la partage sur les médias sociaux.»

L’école donne un bon coup de main au déroulement de l’activité.

«Les élèves sont impliqués. Ce sont eux qui passent aux classes le matin» dit la porte-parole municipale.

Une remorque est stationnée près de l’école Abbey-Landry. Les élèves transfèrent les dons dans la remorque. «C’est une belle collaboration», affirme Pascale Dupuis.

«À la fin de la collecte, les étagères de la Banque alimentaire sont remplies. C’est l’fun», indique-t-elle.

D’après la liste préparée par le Village, les organisateurs de la collecte s’attendent à recevoir les produits suivants pour le 14 décembre: mayonnaise, Cheez Whiz, beurre d’arachides et confiture. Le lendemain, ils récolteront des compotes, salades de fruits, collations «fruits to go» et jello de la part des donateurs. Le détergent pour vêtements, le savon à vaisselle et des sacs réutilisables sont sur la liste du 16 décembre.

Le succès des jeunes

À l’approche des Fêtes, la Banque alimentaire de Memramcook est toujours à la recherche de dons alimentaires ou monétaires. Selon la responsable de l’organisme, Anita Boudreau, cette collecte de nourriture avec l’école et la municipalité arrive à un bon moment dans l’année.

«Les jeunes de l’école Abbey-Landry font un vrai succès avec ça, admet-elle. On n’avait presque plus rien sur les étagères.»

Celle qui est dévouée à la Banque alimentaire depuis 1996 est heureuse de constater que les dons monétaires commencent à rentrer aussi.

L’organisme répond chaque mois au besoin alimentaire d’une trentaine de familles.

«Ça dépend, expose la responsable de la Banque alimentaire. On a eu beaucoup d’immigrants qui ont déménagé, mais maintenant ce sont d’autres qui viennent.»

Elle et son équipe préparent plusieurs récipients pour une même famille.

«Il y a toutes sortes de choses, annonce la bénévole. On fait une boîte avec des céréales, des biscuits, des pâtes alimentaires.»

Dans une deuxième, les bénévoles placeront des boîtes de conserve.

«Une autre boîte, c’est du jus, la sauce à spaghetti, des fois on a de la liqueur, du savon, ça dépend», informe Anita Boudreau.

L’équipe de bénévoles va également préparer un carton de fruits et légumes, ainsi qu’un autre avec les œufs, produits laitiers et congelés.

Il y a des articles que la Banque alimentaire achète elle-même, comme le lait, la viande, les fruits et légumes. Elle a bien sûr besoin d’argent pour faire ces achats.

«On donne six boîtes par famille», confirme la porte-parole.

À l’instar des autres banques alimentaires de la province, celle de Memramcook peut compter sur l’organisme de bienfaisance Food Dépôt alimentaire de Moncton.

La collecte de fonds annuelle de la Banque alimentaire de Memramcook a lieu le 2 février lors d’un événement appelé la Chandeleur. Elle en profite également pour faire une collecte de nourriture non périssable.

«À Noël aussi on met des enveloppes pour collecter de l’argent dans les bancs d’église, affirme celle qui se fait aider. J’ai de très bons bénévoles, à peu près une quinzaine.»

Le troisième mercredi de chaque mois, les personnes dans le besoin peuvent se rendre à la Banque alimentaire pour cueillir la nourriture. Ce mois-ci, la distribution aura lieu le 21 décembre.

«Les citoyens de Memramcook sont tellement gentils. Ils répondent aux appels», ajoute Anita Boudreau.

Elle rappelle que la première banque alimentaire a ouvert ses portes en 1976 à Memramcook.

«Elle a été ouverte par le père Emery Brien.»

À l’époque, il y avait trois banques alimentaires dans la vallée. Elles étaient situées à Lourdes, Pré-d’en-Haut et Memramcook. «Maintenant on est tous dans une», précise Anita Boudreau. La Banque alimentaire actuelle est située derrière l’église Saint-Thomas.