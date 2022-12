La saison des virus respiratoires la plus précoce et la plus intense

Le nombre d’infections causées par des virus respiratoires continue de grimper dans la province, une situation qui préoccupe toujours la Santé publique du Nouveau-Brunswick en raison des risques qu’elle représente pour le réseau hospitalier.

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a présenté mardi une mise à jour sur le nombre de cas d’infections causés par l’influenza, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial.

D’après Dr Yves Léger, médecin-hygiéniste en chef par intérim, la situation demeure inquiétante.

À l’échelle nationale, l’activité de l’influenza demeure au-dessus des niveaux attendus pour cette période de l’année. Le nombre de cas, les consultations à la suite d’une infection, les hospitalisations et les décès liés à ce virus demeurent élevés.

«Au niveau provincial, on voit encore beaucoup d’activité de l’influenza et on ne semble pas encore avoir atteint le sommet des infections. Depuis une semaine, nous avons atteint le record de 836 infections, le taux le plus élevé jamais enregistré depuis 2005-2006, soit l’année que la province a commencé à en faire le suivi», a expliqué Dr Léger lors d’un point de presse.

Depuis une semaine, 115 personnes ont été admises à l’hôpital en raison de la grippe, dépassant ainsi le record de 69 hospitalisations établi en janvier 2019. D’après la Santé publique, plus de la moitié des personnes admises étaient âgées de plus de 65 ans. Près de 20% d’entre elles étaient âgées de moins de 19 ans.

Les autorités sanitaires ajoutent que les infections au virus respiratoire syncytial se sont stabilisées, mais le nombre de cas demeure élevé.

D’après Dr Léger, l’activité de la COVID-19 demeure elle aussi importante.

La dernière mise à jour hebdomadaire publiée mardi fait état de 1247 nouvelles infections pour la période allant du 4 au 10 décembre. La semaine précédente, la Santé publique avait signalé 1011 nouveaux cas. Depuis une semaine, 130 patients sont hospitalisés avec la COVID-19 dans les hôpitaux de la province.

«Les données nous indiquent clairement que la saison des virus respiratoires est arrivée plus tôt et est de plus forte intensité qu’à l’habitude, a rappelé Dr Léger. La situation ne s’est pas améliorée depuis la dernière mise à jour du 18 novembre, elle s’est aggravée à plusieurs égards.»

Fort taux d’absentéisme

La Santé publique indique que 20% des écoles de la province ont rapporté cette semaine un taux d’absentéisme d’au moins 10% en raison de la présence de symptômes de l’influenza.

L’impact se fait également sentir au sein du réseau hospitalier. En date du 10 décembre, il y avait 92 travailleurs de la santé absents du côté du Réseau de santé Horizon. Chez Vitalité, ils étaient 52.

Greg Doiron, vice-président des opérations cliniques au Réseau de santé Horizon, explique que la forte activité des virus respiratoires a un impact important sur les travailleurs de la santé, qui connaissaient déjà une pression énorme en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

«Je peux confirmer que nous sommes confrontés à la saison de grippe la plus précoce et la plus agressive que nous ayons jamais connue, a déclaré M. Doiron lors du point de presse. Les admissions pour l’influenza et le virus respiratoire syncytial sont de l’ordre ceux que nous voyons habituellement à l’apogée de la saison de la grippe.»

Même son de cloche du côté du Réseau de santé Vitalité, qui note que les virus respiratoires font augmenter le temps d’attente dans les urgences des hôpitaux.

«Notre système de santé est confronté à un manque de personnel sévère. À cela s’ajoutent les différents virus qui touchent malheureusement aussi nos employés», dit Sharon Smith-Okana, vice-présidente des services cliniques du Réseau de santé Vitalité.

M. Doiron invite donc les personnes malades à éviter les urgences à moins que cela ne soit absolument nécessaire.

Avec l’approche du temps des Fêtes, Dr Yves Léger demande aux Néo-Brunswickois de tout faire afin de freiner la propagation des virus respiratoires. La vaccination contre la grippe et la COVID-19, le port du masque dans les endroits publics achalandés, le lavage régulier des mains sont quelques-uns des outils pouvant y contribuer, dit-il.

«Mes inquiétudes demeurent plus que jamais avec l’approche du temps des Fêtes. On peut s’attendre à une augmentation de l’activité des virus respiratoires dans la nouvelle année si on n’adopte pas les stratégies nécessaires», dit Dr Léger, qui écarte pour l’instant d’imposer à nouveau certaines mesures sanitaires, comme le port du masque en public.