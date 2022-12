Pas facile d’être unilingue anglophone au N.-B., selon Higgs

Le premier ministre Blaine Higgs affirme qu’il se sent visé par des critiques parce qu’il est unilingue anglophone, et que son parcours n’a «pas été facile» pour cette raison. Il se soucie du sort des unilingues anglophones dans la province.

L’enjeu de la Loi sur les langues officielles (LLO) a occupé toute la place à la période de questions à l’Assemblée législative mardi.

Le chef de l’opposition, Rob McKee, a interrogé le premier ministre au sujet de sa réponse au rapport de révision de la Loi sur les langues officielles lundi, en mentionnant que «la société civile acadienne, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et les parties prenantes» ont «tendu la main» au gouvernement pour le guider dans le processus de révision.

«Ça n’a pas été facile pour moi comme Néo-brunswickois unilingue. J’ai personnellement fait face à la critique directe de plusieurs de ces groupes intéressés dont le chef de l’opposition a parlé, alors ce n’est pas facile pour moi, mais je peux imaginer comment c’est pour les gens chaque jour dans leurs communautés.»

Malgré le fait que les questions des partis d’opposition portaient sur les recommandations de la révision de la LLO et sur le rôle de la commissaire aux langues officielles, Blaine Higgs a généralement préféré parler de ses propres expériences en tant qu’unilingue anglophone et du parcours de sa fille en immersion française.

Lors de la conférence de presse de lundi, il a également affirmé que les critiques à son endroit sur l’enjeu des langues officielles n’étaient pas légitimes, et qu’elles lui ont été adressées parce qu’il ne parle pas français.

«Je connais les défis qui existent pour les unilingues francophones ou anglophones, […] qui ont existé pour moi en tant qu’unilingue anglophone. Je connais les critiques qui existent de façon régulière, des critiques qui, je crois, sont injustes à bien des égards, parce qu’elles ne sont pas basées sur la réalité, mais plutôt sur le fait que je ne parle pas les deux langues officielles. Et je ne veux pas que d’autres gens aient à vivre cela.»

En fait, Higgs s’est attiré des critiques de la société civile acadienne pour plusieurs autres raisons, notamment le délai d’un an avant sa réponse à la révision de la Loi sur les langues officielles et la nomination de l’ex-allianciste Kris Austin au comité chargé de réviser la loi.

Appelé à clarifier ses propos, il affirme qu’il se soucie du fait que certains unilingues anglophones ne peuvent pas avoir certains emplois dans la fonction publique.

«Des gens disent qu’ils n’ont pas la chance de faire ci ou ça, que ça soit un emploi au gouvernement… Alors je dis OK, essayons de réparer cela, ne l’ignorons pas.»

Lors de la période de questions, la députée libérale Isabelle Thériault a affirmé que le premier ministre «joue à la victime».

«Hier, en conférence de presse, au lieu de démontrer un vrai leadership, il a commencé à jouer le rôle de la victime qui n’est pas parfaitement bilingue.»

Le député Kevin Arseneau, du Parti vert, a rappelé que le premier ministre a pu travailler toute sa vie dans sa langue maternelle et qu’il a pu devenir premier ministre malgré le fait qu’il est unilingue.

«Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer comment ses droits linguistiques ont été lésés dans cette vie parsemée de privilèges?»

«Je sais que j’ai travaillé toute ma carrière en anglais, et j’ai parcouru le monde, et j’ai été privilégié de cette façon-là», a reconnu le premier ministre.

Le premier ministre a également affirmé qu’il s’excuse du temps qu’il a pris à répondre au rapport de la révision de la Loi.

Un journaliste a demandé à Blaine Higgs s’il a changé d’idée en cours de route pour se plier aux conditions énoncées par son ministre Daniel Allain dans sa lettre le mois dernier.

Il a affirmé que les limites mises de l’avant par son député ne contredisent pas sa réponse à la révision de la Loi sur les langues officielles.

«Où sont les limites en contradiction à ce que nous avons fait ici? Je ne sais pas comment elles contredisent ce que nous avons fait.»

Il faut une meilleure réponse, selon Daniel Allain

Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, s’est quelque peu distancié de la réponse de son premier ministre au rapport de la révision de la LLO.

Il affirme que le gouvernement a le «devoir» de fournir une réponse aux 33 recommandations du rapport. La plupart d’entre elles ont été ignorées par le premier ministre hier.

«Il y a beaucoup d’informations de la conférence de presse d’hier dont on n’a pas discuté, je pense qu’on a le devoir… Et j’ai parlé à mes collègues et à la fonction publique pour donner une meilleure mise à jour sur les 33 recommandations.»

Il dit qu’il veut s’assurer que la commissaire aux langues officielles ne perde aucune responsabilité et qu’il n’y ait aucun recul pour les francophones en matière de langues officielles.

«Il n’y aura aucun recul, je vais faire sûr, et sinon, je voterai contre. Jusqu’à date, il n’y a aucun recul.»

Il a refusé de commenter sur le fait que le premier ministre a laissé entendre qu’il était désavantagé en tant qu’unilingue anglophone.

«C’est sa prérogative, c’est personnel. On a vu aujourd’hui qu’il y avait beaucoup d’émotion, les gens ont été personnels.»