Plan de santé: le gouvernement a reporté plus d’un tiers des mesures promises

Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick a publié un suivi de la mise en œuvre du plan provincial de la santé, un an après le lancement de cette politique. Il montre que le gouvernement a reporté 37% de ses échéances.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick aura du retard sur 13 des 35 mesures de son plan intitulé Stabilisation des soins de santé: Un appel à l’action urgent, publié en novembre 2021.

Ce constat vient d’un rapport de progrès du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (CSNB), un organisme public indépendant.

«Nous pouvons nous attendre à d’autres modifications des échéances», ajoute son directeur, Stéphane Robichaud.

Il estime que le plan gouvernemental est primordial pour que les nombreuses parties prenantes en santé (ministères, entreprises et organismes communautaires) coordonnent leurs ressources, mais aussi leurs priorités. Il ajoute que celles-ci doivent parfois évoluer.

«Pendant la première moitié de la mise en œuvre du plan, la pandémie a fait dérailler les efforts, constate M. Robichaud. Mais depuis cet été, on a vu un bel effort du système de santé pour se structurer autour des directions données par le gouvernement. Certains éléments sont complétés et on s’est penché sur les échéances pour y faire des modifications.»

Le gouvernement a reporté 67% des échéances pour un meilleur accès aux chirurgies, 44% de celles pour un meilleur accès aux traitements des dépendances et de la santé mentale, 40% de celles pour un meilleur accès aux soins primaires et 38% de celles pour un système de santé connecté.

Il a par ailleurs complété 44% des mesures pour un meilleur accès aux traitements des dépendances et de santé mentale, 43% de celles pour un meilleur soutien au vieillissement à domicile et 17% de celles pour un meilleur accès aux chirurgies.

Effets inconnus des mesures

Mais que signifient vraiment ces statistiques?

«C’est bien que l’accès aux soins primaires soit une priorité avec toutes les mesures en cours d’implantation, commente la professeure en gestion des services de la santé à l’Université de Moncton, Claire Johnson. Cependant, ces initiatives sont presque toutes à court terme.»

Mme Johnson souligne aussi que quatre initiatives sur cinq dans ce domaine concernent la même chose: un réseau de soins primaires pour les citoyens sans médecin de famille appelé Lien Santé NB et créé par Medavie.

«Cette entreprise privée peut agir rapidement, mais elle n’est pas vraiment intégrée au système. C’est un partenaire à l’extérieur des réseaux de santé, ce qui complique les choses», estime-t-elle.

De façon plus générale, la professeure fait remarquer qu’une promesse remplie peut avoir des conséquences limitées.

«Simplement mesurer l’implantation des initiatives ne donne pas d’information sur leur pertinence pour la santé des populations», pointe Mme Johnson.

Par exemple, le gouvernement indique avoir installé un centre de prévention des surdoses de drogue. Celui-ci offre toutefois seulement des services de midi à 15h30 le lundi et de 8h30 à 15h30 du mardi au vendredi, au centre-ville de Moncton.

Détails manquants sur les mesures

«C’est important de mesurer le progrès des initiatives en santé. Cet exercice est important pour l’imputabilité du gouvernement envers la population. Cependant, ce n’est qu’une première étape. Une analyse plus approfondie sur l’atteinte globale des objectifs en santé et des résultats spécifiques est nécessaire», conclut Mme Johnson.

C’est ce que compte faire le CSNB, selon M. Robichaud.

«Il y a du travail qui se fait dans ce but, affirme-t-il. Ce sera une composante fort importante au cours des prochains trimestres: jusqu’à quel point pourra-t-on ajouter des résultats au suivi de la mise en place des initiatives pour montrer s’il y a réellement un progrès?»

Pour l’instant, le directeur du CSNB avoue manquer de détails sur les initiatives du gouvernement.

«Ben là, qui a décidé si une initiative était complétée ou en cours?, s’exclame à ce propos Mme Johnson. Ce rapport de progrès, c’est une bonne première étape, mais il manque des informations.»

Le CSNB devrait évoluer

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick souhaite faire collaborer le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (CSNB) et le ministère du Développement social.

«Le CSNB fait énormément d’études et réunit beaucoup de données. Le ministère du Développement social a aussi une branche qui produit des statistiques et fait des enquêtes. Nous voulons réunir ces deux entités sous un seul toit. Je pense qu’ils seront plus efficaces et plus concentrés comme ça», a expliqué le ministre de la Santé, Bruce Fitch.

Il a ajouté que le CSNB pourrait devoir aussi donner des recommandations en plus de chercher des informations.

«Les modifications à la Loi créant le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé s’accompagneront également d’une augmentation de la publication de données concernant les niveaux de services et les résultats, a indiqué le gouvernement dans son discours du Trône 2022. [Nous croyons] en la prise de décisions fondées sur des preuves et des données pertinentes […] pour orienter les décisions liées aux investissements et éclairer les décisions relatives à la conception de systèmes.»

Le directeur du CSNB, Stéphane Robichaud, pense qu’il y aura un transfert de ressources du ministère du Développement social à son organisme public indépendant institué en 2008.