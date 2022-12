Un village de Noël illuminé de 80 000 lumières

Les gens qui passeront dans le secteur du lac Baker dans le Haut-Madawaska auront la chance de visiter une demeure qui brillera de mille feux au cours de la période des Fêtes.

Il y a sept ans, Serge Boulet, résident de Saint-Jean-de-la-Lande, petite municipalité québécoise voisine de la communauté de Lac-Baker, a décidé de réchauffer le cœur des gens à Noël en illuminant sa maison de milliers de lumières.

À partir de ses débuts plus modestes, la création de M. Boulet a rapidement pris de l’expansion. En 2022, il a décidé de mettre le paquet en installant pas moins de 80 000 lumières et 500 figurines de Noël.

«Je ne pensais pas que ça allait devenir aussi gros, reconnait-il. Ce n’est pas nécessairement moderne comme on le voit dans les grandes villes. Ce sont plus des bonhommes des années 1970 et 1980 que je mets partout sur mon terrain, mais bien des gens sont émerveillés de voir ça.»

Ouvert au public depuis le 25 novembre, ce village du temps Fêtes surnommé Noël chez Papi a déjà attiré environ 2000 personnes. Selon M. Boulet, il s’agit du double de visiteurs par rapport au même moment l’an dernier.

Son ouverture officielle, qui a été faite, samedi, en présence de nombreux dignitaires, dont les maires d’Edmundston, Éric Marquis, et de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, a attiré plus de 500 visiteurs supplémentaires.

«Je suis bien content que ça attire autant de gens d’un peu partout au Québec, au Maine et au Nouveau-Brunswick. La Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande a même passé une résolution pour l’identifier comme attrait touristique hivernal», s’est réjouit Serge Boulet.

Au cours des six dernières années, M. Boulet se sert aussi de son activité afin d’amasser des dons pour aider les gens atteints du cancer. Il donne donc des dons au Centre hospitalier universitaire de Québec, à l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac et à l’Hôpital régional d’Edmundston.

L’an dernier, il a réussi à récolter plus de 13 000$.

«Je ne me mets jamais vraiment d’objectif. Les gens sont généreux alors ils font des dons lorsqu’ils visitent ma propriété. Il y en a même qui font un don avant la visite et, quand ils ont fini de faire le tour, ils font un autre don», a raconté le fondateur de Noël chez Papi.

«Ça augmente tous les ans et je suis très content de ça.»

Serge Boulet est lui-même un survivant de plusieurs cancers. C’est d’ailleurs ce qui l’a motivé à créer son populaire village des Fêtes.

L’électricien de métier commence à préparer, réparer et installer ses décorations dès août. Il profite toutefois de l’aide de la communauté. Au cours des deux dernières années, il incite aussi la communauté à l’aider à décorer en organisant une journée spéciale en octobre.

«J’ai reçu une vingtaine de personnes chaque année. Ça m’aide beaucoup à mettre tout ça en place. J’ai aussi un employé qui travaille avec moi toutes les fins de semaine.»

Les gens ont jusqu’au 8 janvier pour aller admirer les décorations de Serge Boulet. Sa demeure est située au 336, route des Chalets à Saint-Jean-de-la-Lande. Les visiteurs peuvent s’y rendre tous les soirs, de 17h à 23h.

Tant que sa santé le lui permet, Serge Boulet compte poursuivre son Noël chez Papi. L’attrait que son activité possède chez les gens est évidemment une bonne source de motivation.

«C’est beaucoup de travail, mais au moins j’ai de l’aide. Le fait qu’il y a de plus en plus de gens qui se promènent dans mes sentiers pour voir mes décorations m’incite aussi à continuer.»