Débat sur l’immersion: un ministre soutient qu’une élève a été utilisée comme «accessoire»

Alors qu’il s’apprête à révéler son plan d’apprentissage du français qui remplacera l’immersion française, le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a critiqué l’organisme Canadian Parents for French en affirmant qu’il a utilisé une élève comme «accessoire» parce qu’elle a témoigné de son expérience.

Le directeur général de l’organisme Canadian Parents for French N.-B., Chris Collins, a visité l’Assemblée législative la semaine dernière avec une famille de la région de Moncton qui s’oppose aux changements en immersion française qui ont été mis en place dans leur école.

La Maplehurst Middle School est l’un des sites d’essai d’un projet pilote du gouvernement provincial pour élargir l’apprentissage du français à plus d’élèves.

Christina Robichaud et sa fille Natasha Robichaud ont témoigné dans la rotonde de l’Assemblée législative et lors de diverses entrevues avec les médias au cours des dernières semaines.

Elles disent notamment que le niveau d’apprentissage du français dans ce projet pilote a été réduit et que même les élèves plus forts en français sont relégués à apprendre des connaissances de base.

Jeudi, le ministre annoncera un programme censé remplacer l’immersion française. Il affirme que cela permettra d’offrir l’apprentissage du français aux élèves à partir de la maternelle. Les Robichaud craignent que le modèle du projet pilote remplace l’immersion française.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan, a dénoncé ces témoignages lors de la période de questions mercredi.

«Je suis très déçu du coup d’éclat (“stunt”) de Canadian Parents for French a fait ici dans la tribune, ils ont utilisé une élève comme accessoire (“prop”) et un parent qui dit “voici comment je me sens, et je pense que d’autres se sentent comme moi”.»

Plus tard, le ministre a affirmé qu’il ne voulait pas «nier» l’expérience de Natasha Robichaud et qu’il ne voulait pas discréditer son témoignage, tout en affirmant que selon lui, la majorité des élèves ne partagent pas son opinion.

Il dit qu’il n’a pas discuté directement avec des élèves des impacts du projet pilote, mais qu’il parle avec ses employés du ministère ainsi qu’avec la direction de l’école.

«Cette [mère] a été dans les médias récemment et je n’ai rien entendu d’aucun autre parent. Il y a eu un petit groupe de parents qui ont exprimé leur insatisfaction avec le projet, mais à part cela, nous avons une école de 700 élèves, personne n’a dit quoi que ce soit.»

Un journaliste a dit au ministre que certains parents ont peur de s’adresser au médias au sujet de ce programme parce qu’ils craignent des répercussions sur leurs enfants à l’école.

«Je ne peux pas commenter sur ce dont les parents s’inquiètent, il n’y a pas de répercussions que j’appuierais.»

Chris Collins, directeur général de l’organisme Canadian Parents for French N.-B., à Fredericton. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

L’opposition le prend mal

L’opposition a vivement réagi aux propos du ministre.

«Je pense que c’est épouvantable qu’il démontre ce manque de respect pour un parent et ses enfants qui expriment leur point de vue à propos d’un programme pilote, qu’il ne valorise pas le commentaire d’une Néo-Brunswickoise au sujet d’un programme», a dit la chef du Parti libéral, Susan Holt.

«C’était choquant de voir le ministre de l’éducation s’attaquer à une étudiante, une famille, qui sont venus pour défendre le programme d’immersion qui est très important pour eux. […] C’est vraiment terrible et il a besoin de s’excuser», a dit la députée verte Megan Mitton.

En réponse aux questions des journalistes sur ses propos, le ministre a fini par s’excuser.

«Si j’ai fait quelque chose qui a [blessé] l’élève ou le parent, je m’excuse.»

Christina Robichaud, une ancienne enseignante, affirme qu’elle voulait défendre la qualité de l’enseignement de sa fille.

«Je pense que son commentaire était répréhensible et dénigrant, soit d’insinuer qu’une famille ne pourrait pas être là de son propre gré. Ça diminue notre valeur en tant que citoyens qui tentent de promouvoir une meilleure éducation. C’est intéressant que ça vienne de la bouche du ministre de l’Éducation», a affirmé Christina Robichaud.

«C’est vraiment étrange qu’il ait dit ça», a ajouté Natasha Robichaud.

Chris Collins, DG de Canadian Parents for French, affirme que la famille a choisi de venir à l’Assemblée par elle-même.

«Il devrait encourager les élèves à venir ici et à parler de ceci, pas les rabaisser», affirme-t-il au sujet du ministre Hogan.