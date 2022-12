Décès aux urgences: la province se fait avare de détails

Le gouvernement ne révélera pas de détails sur les circonstances qui ont mené à la mort d’une personne dans la salle d’attente de l’urgence de l’Hôpital régional Dr. Everett Chalmers cet été.

Mercredi, lors d’une conférence de presse des réseaux de santé, un journaliste a demandé à la PDG du Réseau de santé Horizon, Margaret Melanson, si les circonstances de ce décès allaient éventuellement être rendus publics d’une façon qui ne brimerait pas le droit à la protection de la vie privée du défunt.

Sans répondre directement à la question, elle a plutôt affirmé qu’elle partagerait des détails sur les efforts d’améliorations qui sont en cours dans les services d’urgence.

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, a précisé que les familles des personnes défuntes dans les salles d’attente des urgences de la province ont reçu de l’information sur les circonstances des décès. Il affirme que les PDG des réseaux de santé ont décidé de ne pas partager davantage d’informations publiquement parce qu’il pourrait y avoir des poursuites légales.

«Les familles ont l’information, il pourrait y avoir des conséquences légales après cela.»

Les réseaux ont déjà publié des données sur le nombre de décès dans les salles d’urgence, mais mercredi, les PDG des réseaux de santé ont refusé de partager des données plus précises sur le nombre de morts survenues spécifiquement dans les salles d’attente des services d’urgence.

«Aucun patient sérieusement malade devrait attendre dans nos salles d’attente. C’est une situation très préoccupante pour nous, et nous y travaillons chaque jour», a indiqué Margaret Melanson.

Elle affirme aussi que la mort de certaines personnes gravement blessées ou malades est inévitable, et que c’est pour cela que le réseau ne veut pas publier davantage de statistiques sur les décès dans les salles d’attente.

«Il y a des individus qui arrivent en ambulance qui sont extrêmement malades ou blessés, et d’autres qui sont très malades et qui décèdent malgré l’analyse et le traitement. Nous ne voulons pas alarmer le public et donner l’impression que tous les patients qui viennent à l’urgence vont toujours vivre. […] Les services d’urgence voient des décès, et la plupart sont malheureusement inévitables.»

La PDG du Réseau de santé Vitalité, Dr France Desrosiers, a également commenté.

«C’est extrêmement rare, les décès dans les salles d’attente. Alors maintenir une statistique de quelque chose qui est exceptionnel n’est pas nécessairement utile pour nous. Ce qui est utile, par contre, c’est de s’assurer que chaque fois qu’il y a une mort imprévisible, qu’on analyse l’événement […] de façon profonde pour s’assurer de mettre en place toutes les mesures d’amélioration possibles suite à l’étude de la situation.»