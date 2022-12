Enseignants suppléants et chauffeurs d’autobus: une denrée rare

La pénurie d’enseignants suppléants est un problème récurrent au District scolaire francophone Sud.

Cette année, le problème est encore plus aigu en raison de la saison de la grippe, qui s’ajoute aux cas de COVID-19.

«Nous observons un taux d’absentéisme beaucoup plus élevé qu’à l’habitude depuis les dernières semaines, tant chez les élèves que chez les membres du personnel», affirme Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud.

«Ces absences sont combinées à un manque criant de personnel suppléant en enseignement dans l’ensemble de nos communautés d’écoles.»

En septembre 2022, on comptait environ 90 absences par jour chez le personnel enseignant.

En octobre 2022, ce nombre est passé à 135 par jour; et en novembre, c’était environ 160.

La semaine dernière, environ 175 enseignants étaient absents chaque jour sur les 1200 postes d’enseignement du district.

En 17 jours de classe (du 14 novembre au 6 décembre 2022), il y a eu 763 occasions de suppléance non comblées, dont 419 en enseignement.

Dans tout ça, on compte seulement 11 fermetures de classe où les élèves sont restés à la maison pour une journée, ce qui représente 2,6 % des cas.

La fermeture de salles de classe est une solution de dernier recours que l’on tente d’éviter à tout prix.

Pour garder les classes ouvertes, beaucoup de travail de réorganisation doit être fait à l’interne, sans compter l’énorme surcharge de temps de surveillance pour le personnel présent, estime Monique Boudreau.

«Il faut cependant savoir que ce ne sont pas toujours les mêmes salles de classe qui sont touchées par ces fermetures», explique-t-elle.

«L’enseignement offert aux élèves se poursuit donc normalement. On traite un peu ces fermetures de classe comme des journées de tempêtes. On peut aussi, selon l’âge de l’élève, avoir recours à des outils technologiques pour faire du travail à la maison», poursuit la directrice générale.

«Nos enseignants sont des professionnels en mesure de continuer la matière sans prendre de retard. Nous sommes cependant conscients que le travail de réorganisation constant qui doit être fait à l’interne est très exigeant pour eux.»

La pause des Fêtes va faire du bien, mais la directrice affirme que la situation n’ira pas en s’améliorant.

«Nous préparons à ce que la situation soit notre nouvelle normalité pendant un certain temps, particulièrement cet hiver, car le taux d’absentéisme est plus élevé qu’il ne l’est habituellement», précise-t-elle.

«Notre équipe de recrutement travaille donc extrêmement fort pour élargir notre liste d’enseignants suppléants et pour accélérer le processus d’embauche. De nouveaux membres du personnel suppléant devraient être disponibles bientôt.»

Le district aurait besoin d’environ 70 suppléants de plus pour combler les besoins.

Fermer des classes pour une journée?

«Comme dans le Sud, il va peut-être falloir considérer la possibilité de fermer des classes pour une journée. Nous sommes présentement à la croisée des chemins. Il va falloir commencer à prendre des décisions qu’on n’a jamais prises avant.»

Le directeur général du District scolaire francophone Nord-Est ne s’en cache pas: la pénurie d’enseignants suppléants et le taux d’absentéisme commencent à se faire sentir.

«L’impact est beaucoup plus important dans le sud, le nord-ouest beaucoup moins. J’aurais tendance à dire que nous sommes quelque part au milieu. C’est peut-être dû au fait que nous sommes trois districts de taille différente, un petit, un moyen et un gros», raconte Marc Pelletier.

Le district Nord-Est compte 34 écoles et 2000 employés, dont 730 enseignants et enseignantes.

«Je dirais que nos listes (de suppléants) ressemblent beaucoup à ce que nous avions dans les années précédentes. Je dirais même qu’à certains endroits, nous en avons un petit peu plus», ajoute-t-il..

«Le problème, c’est que nous avons beaucoup plus d’absences. Les taux sont plus élevés, comme durant la période COVID-19, cette fois, avec les grippes et les gastros en plus. Quand on mélange tout ça ensemble, on a des taux d’absentéisme record.»

Donc, même si les listes de suppléants sont bien remplies, le nombre d’absences crée une situation difficile pour tout le monde.

Tout ça a évidemment un impact direct sur les jeunes.

«Les écoles doivent procéder à des réorganisations de dernière minute, plus qu’à l’habitude. Disons que c’est quelque chose qui nous arrive plus régulièrement», soutient Marc Pelletier.

Depuis le début de l’année, les directions d’école n’ont pu trouver d’enseignants pour une classe à 95 reprises pour une journée complète et 75 fois pour des demi-journées.

Mais en accomplissant des petits miracles, personne n’a encore été obligé de fermer de classes.

«Cela signifie qu’on demande à des gens d’assumer des doubles rôles durant une journée. C’est probablement ça qui est le plus difficile pour le personnel, d’apprendre à la dernière seconde qu’ils auront à assumer des responsabilités supplémentaires parce qu’il y a un manque de suppléants», explique le DG du district.

On se retrouve donc avec un personnel passablement essoufflé

«Nous n’avons rien à cacher de ce côté. C’est clair que leur travail est régulièrement perturbé par les tâches qu’on leur demande.»

La direction du district ne voulait pas devoir prendre des décisions draconiennes, mais le point de fracture approche, croit Marc Pelletier.

«Les gens ont été bons joueurs au cours des trois dernières années avec la pandémie. On a demandé beaucoup de choses au personnel, mais il y a une limite à ce qu’on peut demander.»

On tente évidemment de recruter encore plus de suppléants.

«Avec la pénurie de main-d’œuvre qui se dessine dans tous les secteurs, tout le monde s’arrache les mêmes ressources.»

On ne peut pas non plus avoir des classes trop remplies, pour ne pas compromettre la qualité des services offerts aux élèves.

À bien des égards, la pause de Noël ne pouvait pas mieux tomber.

En concurrence avec l’industrie du camionnage

Il n’y a pas que les enseignants suppléants qui sont très en demande dans les différents districts scolaires francophones. Les chauffeurs d’autobus sont aussi devenus une véritable denrée rare.

Dans le district Nord-Est, on en compte actuellement 108 à temps plein et 24 suppléants.

Le directeur général Marc Pelletier croit qu’il en manque au moins 25 pour revenir à la normale.

«La situation est peut-être moins catastrophique qu’ailleurs, mais on est obligé de faire de la gymnastique», confie le directeur général du District scolaire francophone Nord-Est, Marc Pelletier.

«On n’a jamais eu à annuler des trajets à cause de la pénurie, mais on a des gens qui se lèvent à 5h du matin pour tenter de trouver des solutions à des problèmes complexes. On finit par rendre le service, mais certains trajets devraient tout simplement être annulés. Nous avons parfois deux heures de retard, souvent plus.»

On demande parfois à des chauffeurs de faire des doubles tâches, des doubles et des triples trajets.

«On peut avoir des enfants qui auraient dû être ramassés à 8h sur le bord du chemin, qui le seront finalement à 10h30. Ils finissent par se rendre à l’école, mais leur apprentissage est un peu compromis», précise Marc Pelletier.

«Mais au moins, on réussit à sauver le reste de la journée pour cet élève-là.»

Il avoue que le recrutement est difficile.

«Ce n’est pas simple, parce que ça demande des compétences et des formations spécifiques. Une personne ne peut pas devenir chauffeur demain matin. Mais là encore, ce n’est pas simple de trouver du monde.»

Sans compter que les districts scolaires entrent en compétition directe avec l’industrie du camionnage et de la livraison.

«Tout le monde sollicite le même type de ressource pour le même genre de service, mentionne le directeur général. Il faudra s’armer de patience parce que ce problème risque de durer plusieurs années, avant de retrouver une certaine stabilité.»

Les problèmes sont les mêmes dans le district francophone Sud, où il y a 17 postes permanents et cinq postes de suppléants à combler.

«Depuis août 2022, nous avons réalisé 51 entrevues pour des conductrices et conducteurs d’autobus et nous en avons embauché 19 depuis le début de l’année scolaire 2022-2023», affirme Mme Boudreau.

«Nos nombreux efforts de recrutement des derniers mois ont fait sortir de nouvelles candidatures, ce qui est encourageant, mais les régions de Moncton et de Dieppe, en particulier, sont des zones où nous aimerions trouver plus de candidatures pour l’instant.»

La prochaine formation pour les conductrices et conducteurs d’autobus aura lieu à la fin janvier et une autre se déroulera à la fin mars.