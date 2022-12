Fusion: des futurs citoyens de Dieppe s’inquiètent pour leur compte de taxes

Malgré un avertissement de tempête hivernale, près d’une centaine de citoyens ont envahi l’hôtel de ville de Dieppe, mardi.

Le vent était aussi parfois glacial dans la salle du conseil, alors que le consulat André Frenette (de la firme Stantec) tentait d’expliquer aux résidents certains changement qui surviendront quand leur petit coin de pays sera annexé à Dieppe.

Dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale, dont les détails ont été annoncés en novembre 2021, une partie des DSL de Moncton (soit le secteur de Lakeburn) et des DSL de Scoudouc seront annexés à la Ville de Dieppe.

Même si la séance d’information de mardi portait essentiellement sur les changements de zonage et les permis de construction, la plupart des questions portaient sur une hausse possible de taxes.

Certains n’ont tout simplement pas encore digéré cette réforme de la gouvernance locale, entreprise par le gouvernement de Blaine Higgs,

C’est le cas de David Garland, qui vit dans une région non incorporée voisine de Dieppe, en bordure de la route 132.

«Cette fusion forcée est une vraie déception pour nous. On savait ce qui se passait dans le reste de la province, mais on n’avait aucune idée de ce qui allait arriver dans notre propre région», raconte-t-il.

«Nous avons reçu une lettre, il y a deux semaines, nous disant qu’on venait d’être avalé par la ville de Dieppe, sans aucune forme de consultation. Nous sommes donc venus ici ce soir pour tenter d’obtenir quelques réponses.»

Il se dit inquiet de devoir subir une importante hausse de taxes.

«Nous avons bâti une résidence en campagne en 2008 pour un montant que je qualifierais de raisonnable. Depuis ce temps, la valeur de notre maison a doublé et on nous annonce que l’évaluation va encore grimper prochainement», explique-t-il.

«Toutes ces hausses ne nous permettront pas de continuer à vivre à cet endroit, avec des revenus semi-retraités. Ça nous pousse pratiquement à nous en aller. Nous n’aurons d’autre choix que de vendre notre maison et déménager ailleurs.»

M. Garland espère des nouvelles positives au cours des prochaines sessions d’information, mais il ne retiendra pas son souffle.

«Nous ne sommes pas en colère et nous avons à cœur ce qui se passe dans notre communauté. Nous avons seulement l’impression qu’on ne mérite pas un tel traitement. La plupart de nos voisins sont des retraités. Nous aimons tous la région et nous adorons être près de Dieppe», avance-t-il.

«Ce serait très décevant de devoir quitter tout ça.»

Même son de cloche du côté de Gilles Legresley, un résident du Chemin LeBlanc, à Lakeburn.

«J’étais à l’extérieur de la ville de Dieppe par 200 pieds, mais avec la fusion, je vais en faire partie, et donc, mes taxes vont probablement monter», précise-t-il.

«Mais si la ville de Dieppe nous offre tous les services, comme l’eau et les égouts, je suis peut-être prêt à payer pour ça. Ils veulent qu’on se joigne à la ville de Dieppe. La question sera de savoir; à quel coût?»

Réjean Gautreau, un autre résident de Lakeburn, près de la route 132, affiche aussi une belle ouverture d’esprit.

«Je pense que ça pourrait être une bonne chose (de joindre Dieppe). C’est pour ça que je suis venu assister à cette séance d’information. Je demeurais à Dieppe avant. Je paie présentement beaucoup moins de taxes depuis que je suis en campagne.»

Il se dit ouvert à la possibilité de recevoir les services de la municipalité, comme l’eau et les égouts, mais attend d’avoir plus d’informations avant de porter un jugement final.

Le maire Yvon Lapierre a tenu à se faire rassurant.

«C’est certain que nous n’avons pas encore toutes les réponses. Il y a des choses qui devront être discutées avant d’être finalisées», explique-t-il.

«Mais on s’occupe déjà de plus de 30 000 personnes, qui ne se plaignent pas trop. On a quand même réduit le taux de taxation de 17 sous (par 100$ d’évaluation) au cours des dernières années», ajoute le maire de Dieppe.

«Mais on comprend que c’est une inquiétude pour bien des gens.»