Les réseaux de santé font le pari de la transparence

Les réseaux de santé du Nouveau-Brunswick, Vitalité et Horizon, ont donné une conférence commune pour présenter leurs progrès dans la mise en œuvre d’une réforme lancée en 2021. Ils ont aussi annoncé la publication de bulletins de performance et de tableaux de bord publics.

La fiduciaire de Horizon, Suzanne Johnston, a commencé la conférence des deux réseaux de santé du Nouveau-Brunswick par des excuses aux noms des responsables présents.

«Nous sommes profondément désolés de la mort de personnes dans nos urgences et des cas de mauvais soins. Nous nous engageons à apprendre de ce qui s’est passé et à faire des changements aussi vite que possible. Nous nous excusons sans réserve pour la détresse causée à des familles et à des individus qui ont perdu des proches», a-t-elle dit.

«Est-ce que la situation est terrible sur les planchers? C’est terrible. Il y a de gros défis, a reconnu la PDG de Vitalité, France Desrosiers, pendant la période de questions. La bonne nouvelle, c’est qu’on est en pleine transformation et qu’on le fait avec notre monde.»

Les transformations en question viennent du plan intitulé Stabilisation des soins de santé: Un appel à l’action urgent, publié en novembre 2021. Le gouvernement l’a construit sur cinq piliers: le soutien aux aînés qui veulent vieillir à domicile, l’accès aux traitements de dépendance et de santé mentale, la création d’un système connecté ainsi que l’accès aux chirurgies et aux soins primaires.

«Tous les piliers nous concernent à différents niveaux, a précisé la Dre Desrosiers. Tout le système de santé est connecté. Vitalité a 37 priorités dans chacun des piliers, mais dans notre top trois, il y a l’amélioration du flot de patients dans nos hôpitaux et dans nos urgences ainsi que le recrutement.»

Le tableau de bord de son réseau montre que le CHU Dumont effectue les chirurgies urgentes dans les délais dans 55% des cas, l’hôpital d’Edmundston dans 48% des cas, celui de Campbellton dans 52% des cas et celui de la région chaleur dans 43% des cas.

Or, le bulletin de performance de Vitalité pour décembre montre que près de 60% des visites aux urgences concernent des cas peu voire non urgents.

Par ailleurs, le pourcentage d’employés qui ont démissionné du réseau de santé pendant les deux premiers trimestres de l’exercice 2022 – 2023 est de 5,5%. Ce taux était de 7% en 2021 – 2022 et en 2021 – 2021. L’objectif est de demeurer sous la barre des 10%. Vitalité a aussi réussi, contrairement à Horizon, à avoir plus d’embauches que de départ depuis avril.

En revanche, les employés de Vitalité ont pris en moyenne 15 jours de congés maladie pendant les deux premiers trimestres de l’exercice 2022 – 2023. Ce nombre augmente depuis 2020 – 2021, où il était de 12. La cible est de 10 jours.