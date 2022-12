Nouveau contrat de travail pour 3000 travailleurs de la santé

Le gouvernement provincial annonce avoir conclu une nouvelle entente de principe avec l’unité de négociation des professionnels des sciences médicales représentée par le Syndicat du Nouveau-Brunswick.

Ce groupe compte environ 3000 employés de la partie III de la fonction publique et comprend les technologues de laboratoire médical, les travailleurs paramédicaux, les technologues en imagerie diagnostique, les inhalothérapeutes et les technologues en échographie au sein des régies régionales de la santé et d’Extra-Mural/Ambulance Nouveau-Brunswick inc.

Les parties ont convenu d’attendre la ratification de l’entente avant de divulguer des renseignements détaillés à son sujet, a fait savoir le gouvernement dans un communiqué.