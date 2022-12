Programme d’incitatifs à la construction: 100 000$ inutilisés à Edmundston

La Ville d’Edmundston devrait lancer, en janvier, une version mise à jour de son programme d’incitatifs visant à développer de nouvelles constructions et favoriser la rénovation de certaines façades de bâtiment sur son territoire.

Ce programme a vu le jour en 2015 et a été actualisé pour la première fois en 2019. À ce moment, on avait ajouté, aux composantes commerciale et industrielle, le volet résidentiel.

Ce nouveau volet visait les gens qui étaient en mesure de faire l’achat d’un terrain vacant, disposant des services municipaux, pour y construire une résidence d’au moins 100 000$.

Selon le maire d’Edmundston, Eric Marquis, le programme devait faire l’objet d’une nouvelle mise à jour en 2022, mais, en raison de la réalisation d’une étude sur le logement, la municipalité n’a fait que reconduire les mêmes incitatifs au cours de l’année.

L’élu avoue que le nombre de demandes n’a pas été si élevé en 2022 par rapport aux autres années du programme.

Sur un budget d’un peu plus de 150 000$, environ 100 000$ n’ont pas été utilisés. Cette somme sera redirigée vers le nouveau programme d’incitatifs.

«On a eu quelques demandes, mais pas beaucoup. On a donc pris les surplus et on va les ajouter à ce qui sera présenté en termes d’incitatifs en janvier.»

Selon Eric Marquis, les demandes ont été majoritairement faites par des entrepreneurs. Il n’y a pas eu de demandes du côté industriel ou résidentiel.

M. Marquis croit que la construction résidentielle a pu être affectée par les coûts élevés des matériaux de construction.

«Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de construction, mais il n’y a personne qui a pu profiter des incitatifs parce que les critères pour recevoir les incitatifs n’étaient pas respectés.»

Cette annonce au sujet des nouveaux incitatifs sera réalisée dans le sillon des résultats de l’étude sur le logement qui a été réalisée au cours de la dernière année.

Quels sont les besoins?

Le conseil municipal d’Edmundston avait octroyé un contrat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la réalisation d’une étude approfondie sur le logement.

La firme a eu le mandat de rassembler et développer les informations essentielles nécessaires pour impliquer pleinement les dirigeants locaux, les gouvernements, les promoteurs locaux et les parties prenantes dans les discussions sur la manière de répondre aux besoins régionaux en matière de logement.

Cette étude comprenait une évaluation des besoins en logement de manière à fournir une évaluation mesurée des quantités et des prix actuels des logements, y compris une évaluation de la demande de logements non satisfaite.

Les résultats de cette étude sur le logement devraient être dévoilés au début de l’année 2023.

Dans cette optique, M. Marquis a reconnu que certains aspects du programme d’incitatifs pourraient être abandonnés, alors que d’autres, en lien avec le multilogements par exemple, pourraient être considérés.

«On est en train d’évaluer cela tout de suite et lorsque l’on présentera notre étude sur le logement, on va présenter aussi les incitatifs qui seront rattachés à cela.»