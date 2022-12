Tout quitter pour Kedgwick: un court-métrage en compétition dans un festival

Un opérateur touristique de Kedgwick est au centre d’un court-métrage en compétition au Festival de film de pêche à la mouche du Québec.

Vidéaste et amateur de pêche, Félix Surprenant était à la recherche d’une bonne histoire à raconter pour un court-métrage portant sur le saumon. Et c’est au Restigouche qu’il l’a trouvée.

Le jeune cinéaste québécois est tombé par hasard sur celle peu orthodoxe de Sébastien Hodgson, un résident de la banlieue montréalaise qui a décidé de tout quitter pour s’installer dans la région de Kedgwick avec sa famille afin de vivre de sa passion: le plein air. Avec sa conjointe, Geneviève Trottier, il est propriétaire des Chalets Restigouche à Kedgwick River depuis plus d’un an et demi.

«C’est vraiment un bref portrait de son cheminement, de ce qui l’a poussé à s’implanter avec sa famille dans cette région du Nouveau-Brunswick. Car c’est vraiment un changement de vie radical effectué en pleine période de pandémie. La pêche, le déménagement, le fait de poursuivre un rêve… L’histoire est fascinante et méritait à mes yeux d’être racontée», explique le cinéaste.

Les deux hommes ont pris contact et le tournage a eu lieu en juillet. En trame de fond de cette histoire, la pêche au saumon sur la rivière Little Main – une tributaire de la célèbre Restigouche -, d’où le nom de l’œuvre.

Sébastien Hodgson a eu la chance de voir le produit final émanant de ce tournage.

«J’ai aimé ce que j’ai vu, ça reflète bien mon histoire. Ce que je voulais surtout qu’il se dégage de cette rencontre, c’est de ne pas avoir peur d’oser pour réaliser ses rêves, car on n’a qu’une vie à vivre et ce serait dommage de passer à côté de nos passions. Dans mon cas et celui de ma conjointe, on a pu réaliser notre rêve en devenant propriétaires des Chalets Restigouche, mais il a quand même fallu travailler et faire des sacrifices pour y arriver», explique-t-il.

En avril, cela fera deux ans qu’il est citoyen du Nouveau-Brunswick. Il ne regrette aucunement sa décision.

«Chaque jour, on est de plus en plus fier de ce que l’on bâtit. C’est notre job de rêve et on ne se voit pas retourner en arrière», ajoute-t-il.

Félix Surprenant n’en est pas à sa première création visuelle, mais il s’agit toutefois de son premier court-métrage du genre. À sa grande surprise, son œuvre a été sélectionnée pour le Festival du film de pêche à la mouche du Québec. Organisé par la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) et sa marque de commerce Saumon Québec, ce festival met en scène des courts-métrages de 5 à 20 minutes. À travers leurs réalisations, les cinéastes transmettent leur passion, leur mode de vie et la culture liés à la pêche à la mouche.

«Je ne l’ai pas fait dans l’objectif qu’il soit choisi pour un festival, mais bien pour l’expérience, pour la rencontre avec les gens, pour raconter une histoire. C’est une passion que je fais lors de mes temps libres. Qu’il soit sélectionné parmi les finalistes constitue toutefois une belle surprise», raconte le réalisateur.

Les films du Festival PALM partiront en tournée à compter de février prochain dans une dizaine de villes du Québec, dont New Richmond et Rimouski, les deux destinations les plus près du Nouveau-Brunswick. Le public présent pourra alors voter pour leurs œuvres préférées. Ce pointage, combiné à celui du jury, couronnera le vainqueur le 24 mars prochain à Québec.

Est-ce que des projections pourraient avoir lieu au Nouveau-Brunswick, voire même à Kedgwick?

«Ce serait vraiment intéressant de faire une présentation publique dans le coin, et je ne dis pas non s’il y a un intérêt. Mais sinon les gens pourront toujours le voir en ligne gratuitement après le festival», indique l’auteur.

Pour sa part, son sujet – Sébastien Hodgson – ne se sent pas du tout gêné à l’idée que son histoire soit visionnée par quelques milliers de spectateurs.

«Du tout. Et si ça peut aider la région à se faire connaître encore davantage, alors tant mieux. Je trouve que c’est vraiment une belle vitrine», dit-il.