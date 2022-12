Saisie de drogues à Balmoral: deux hommes arrêtés

Un homme de 47 ans de Balmoral et un homme de 36 ans d’Eel River Bar, au Restigouche, ont été arrêtés après que des drogues et une arme prohibée aient été saisies à Balmoral.

En septembre, le Groupe provincial de réduction de la criminalité de la GRC au Nouveau‑Brunswick, le Groupe intégré de l’application de la loi du Service de police de Miramichi et celui de la Force policière de Bathurst, ainsi que la Sûreté du Québec ont entrepris une enquête sur le trafic de drogues dans le Nord‑Est de la province.

Le 8 décembre, un homme de 47 ans et un homme de 36 ans ont été arrêtés dans le secteur de Balmoral, en lien avec l’enquête. Pendant les arrestations, la police dit avoir saisi une importante somme d’argent.

À la suite des arrestations, la police a exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de l’Avenue des Pionniers, à Balmoral, ce qui a mené à la saisie d’une quantité importante de ce qui serait de la méthamphétamine en cristaux, de la cocaïne, et des comprimés de méthamphétamine, de shady 8, de fentanyl et d’hydromorphone. La police a aussi saisi des objets associés au trafic et à la production de drogues, une arme prohibée et de l’argent.

Les deux hommes ont été libérés sous conditions et doivent comparaître en cour provinciale à Campbellton, le 29 mai.