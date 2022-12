Beaucoup de neige et du vent samedi sur le sud de la province

Les habitants du sud du Nouveau-Brunswick doivent se préparer à une fin de semaine difficile côté météo: Environnement Canada prévoit beaucoup de neige et de vent.

Dans un bulletin météorologique spécial émis tôt jeudi matin, l’agence fédérale indique que jusqu’à 20 cm de neige accompagnés de vent pouvant atteindre 70 km balayeront les régions du sud et de l’est de la province, samedi.

Les régions touchées sont les comtés de Kent, de York, de Queens, de Charlotte, de Sunbury et de Kings ainsi que la région de Saint-Jean, Moncton et le Sud-Est.

«Il tombera probablement beaucoup de neige samedi, samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche», peut-on lire dans le bulletin, qui ajoute qu’«il y a beaucoup d’incertitude quant au moment où la neige commencera à tomber et au moment où elle cessera. La neige devrait être fondante et pourrait être mêlée de pluie, surtout le long des zones côtières».